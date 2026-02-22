Презумпция виновности

В российской судебной практике наблюдается парадоксальная ситуация: водитель, сбивший пешехода-нарушителя, в подавляющем большинстве случаев сам признается виновным и несет административную, а иногда и уголовную ответственность. При этом нарушение правил пешеходом рассматривается лишь как второстепенное обстоятельство, способное лишь смягчить наказание для водителя, но не освободить от него. «Номер один» обсудил эту ситуацию с юристом и узнал, когда водитель может избежать уголовной ответственности при ДТП с участием пешехода.В Улан-Удэ регулярно происходят ДТП с участием пешеходов. Люди переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора или вовсе вне зоны пешеходного перехода - там, где им вздумается.Один из самых трагичных случаев произошел в декабре 2025 года. Днем 7 декабря в районе ост. «Юношеская библиотека» пожилая женщина куда-то сильно спешила. Торопилась так, что побежала на красный сигнал светофора прямо под колеса машин.По третьей полосе дороги двигался огромный мусоровоз. Водитель заметил бегущую по дороге женщину, вывернул руль вправо, в сторону ограждения, но машина все равно задела человека. Пенсионерка получила многочисленные травмы и в этот же день умерла в больнице.Сейчас проводятся экспертизы. Следователи выясняют, была ли у водителя возможность предотвратить наезд. Так стремление сэкономить пару минут на пешеходном переходе обернулось смертью.В январе 2026 года в ДТП попали 16-летний подросток-пешеход и 21-летняя девушка-водитель. На ул. Терешковой, на ост. «Лицей № 24», юноша решил перейти дорогу на «красный». По дороге в это время ехала водитель «Хонды». Девушка не успела среагировать, и подросток попал под колеса. С травмами он попал в больницу.На ул. Геологическая в конце декабря 2025 года сбили мужчину. Он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ему потребовалась медицинская помощь.Тяжелые травмы получила женщина, перебегавшая дорогу на «красный» на ул. Ключевская в июле 2025 года.В апреле 2025 года 19-летний водитель «Тойоты Премио» на регулируемом пешеходном переходе на ул. Терешковой сбил 18-летнюю девушку. Она разговаривала по телефону, остановилась перед пешеходным переходом, так как горел «красный». Девушка пропустила две ехавшие машины и попыталась перебежать дорогу перед третьей, при этом продолжая болтать. Автомобиль был уже совсем близко, и водитель при всем желании не мог избежать наезда. От удара девушку отбросило на бордюр.За нарушение ПДД на горожанку возбудили административное дело.Целая череда ДТП происходила на остановке «Республиканская больница». Люди регулярно переходили дорогу на «красный», игнорируя светофор, и попадали под машины. В марте 2025 года светофор на остановке «Республиканская больница» оснастили дополнительной функцией речевого информирования. Когда загорается зеленый сигнал, светофор издает голосовую команду «Переход разрешен» - сообщает, что можно переходить дорогу, а также предупреждает, что время для перехода истекает. Когда горит красный сигнал светофора пешеходы слышат, как метроном отсчитывает секунды до разрешающего сигнала. После того как светофор «заговорил», ДТП на этом участке стало меньше.Как говорит юрист Николай Сунграпов, водитель в ДТП с участием пешехода в любом случае несет ответственность – уголовную либо административную.- Чтобы наступила уголовная ответственность, необходимо наличие двух признаков. Первый – нанесение тяжкого вреда здоровью либо смерть в результате ДТП, второй - нарушение ПДД со стороны водителя. То есть действия, образующие причинно-следственную связь. Подчеркну, под уголовную ответственность попадают только причинение тяжкого вреда здоровью и смерть. Если есть тяжкий вред здоровью или наступила смерть, но нет второго признака - нарушения ПДД, то водитель уголовную ответственность нести не будет.Вместе с тем гражданское законодательство четко прописывает, что независимо от формы вины водитель несет ответственность. Разница будет только в сумме возмещения вреда: если виноват водитель - компенсация больше, если виноват пешеход - то меньше, - разъясняет автоюрист.В практике Николая Сунграпова было немало дел, где в ДТП виноваты пешеходы. Один из недавних случаев произошел неподалеку от Сужи.- Все произошло зимой 2025 года в Иволгинском районе. Водитель микроавтобуса ехал в направлении города со стороны Сужи со скоростью 40 - 50 км/ч. Внезапно из-за фуры на дорогу выбежала женщина. Водитель пытался уйти на обочину, а женщина, наоборот, ускорила шаг. Мужчина применил экстренное торможение, но ситуацию уже было не изменить. Затем выяснилось, что незнакомка была пьяна. Как и почему она оказалась на трассе, вспомнить не смогла.Эксперты проводили на месте следственный эксперимент. Для этого брали аналогичные автомобили, такую же погоду, время суток и определяли темп движения. Следователь делал замеры, прошла автотехническая экспертиза. По ее результатам установили, что водитель не мог предотвратить наезд.Водитель знал, что не виноват в случившемся, но с потерпевшей поддерживал контакт, навещал ее в больнице и выплатил компенсацию. Женщина потом также получила страховую выплату и претензий не имела. Она понимала, что если бы не ее неосмотрительность, ничего бы не этого произошло.В любой ситуации нужно оставаться человеком, и компенсация пешеходу должна быть в любом случае, независимо от вины водителя, потому что автомобиль с точки зрения закона является источником повышенной опасности, - рассказывает юрист.Часто происходят ДТП и с велосипедистами. Многие, катаясь на велосипеде, либо не знают ПДД, либо игнорируют их. По правилам велосипедист должен спешиться, чтобы перейти дорогу. Только тогда он имеет права пешехода, и автомобилисты должны уступать ему дорогу. В жизни же все бывает по-другому. Велосипедист мчится по тротуару, решает, что ему нужно на другую сторону улицы, видит ближайший пешеходный переход и тут же, не сбавляя скорости, на велосипеде переезжает через него.- Было в моей практике дело, когда велосипедист на двухколеснике переезжал проезжую часть. Водитель пытался экстренно затормозить, но не смог остановиться. Велосипедист считал себя в этой ситуации пешеходом. Однако закон четко говорит: чтобы быть пешеходом - нужно спешиваться. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано, - отмечает наш собеседник.Ключевая проблема кроется в формулировке пункта 10.1 Правил дорожного движения. Он требует от водителя при возникновении опасности для движения принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки. Суды трактуют эту норму расширительно: даже если пешеход нарушает правила, водитель обязан его заметить и предотвратить наезд.«Водитель должен двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность» — этот тезис становится универсальным обоснованием виновности. При этом не имеет значения, превышал ли водитель установленный лимит скорости. Важен сам факт, что он не остановился.В профессиональном сообществе нет единого мнения относительно сложившейся практики. Сторонники жесткого подхода указывают, что автомобиль является источником повышенной опасности и владелец несет ответственность независимо от вины (ст. 1079 ГК РФ). Даже при грубой неосторожности пешехода суд может лишь уменьшить размер возмещения, но не освободить водителя от ответственности полностью.Критики же обращают внимание на правовой нигилизм пешеходов, чувствующих свою безнаказанность.Что же делать водителю в случае наезда? Адвокаты рекомендуют неукоснительно соблюдать алгоритм действий, который может смягчить ответственность.Во-первых, необходимо немедленно оказать помощь потерпевшему. Вызов скорой, содействие медикам, передача пострадавшего врачам расцениваются как деятельное раскаяние. Важно зафиксировать обстоятельства. Наличие видеорегистратора, показания свидетелей, схема ДТП могут подтвердить внезапность появления пешехода и отсутствие технической возможности избежать наезда.Также водителю необходимо добровольно возместить вред здоровью пешехода. Компенсация морального и материального ущерба, подтвержденная документально, существенно влияет на меру наказания вплоть до прекращения уголовного дела.Ситуация, при которой водитель отвечает за ДТП, спровоцированное пешеходом-нарушителем, остается устойчивой правоприменительной практикой.Пока законодатель не внесет изменения в КоАП РФ, прямо предусматривающие нарушение ПДД пешеходом как обстоятельство, исключающее или смягчающее ответственность водителя, риск быть наказанным за чужое деяние сохраняется. Единственная действенная защита — неукоснительное соблюдение скоростного режима и предельная внимательность, особенно в зоне действия знаков пешеходного перехода, даже если «зебры» на асфальте не видно, а пешеходов поблизости не наблюдается.2025 год: 228 ДТП - с участием пешеходов, 30 человек погибли, 236 ранены. Из них по вине пешеходов – 80 ДТП, погибли 19, ранены 62. Из них с участием пешеходов в состоянии алкогольного опьянения - 42 ДТП.2024 год: 255 ДТП - с участием пешеходов, 33 человека погибли, 210 ранены. Из них по вине пешеходов – 89 ДТП, погибли 22, ранены 69. Из них с участием пешеходов в состоянии алкогольного опьянения - 50 ДТП.