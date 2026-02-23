Сувенир с душой

Бурятия - один из самых колоритных туристических регионов России. К нам едут за невероятной природой, буддийским спокойствием и мощью шаманских обрядов. Но любое путешествие заканчивается, и перед отдыхающими встает вопрос, что же увезти с собой, чтобы сохранить тепло удивительного края. Редакция «Номер один» решила узнать, зачем иностранцы увозят с собой бельевые прищепки и сколько бууз отправляется доставкой в соседний Иркутск.Первое, что исчезает с прилавков как горячие пирожки – это, естественно, еда. И это неслучайно, ведь местная кухня - отдельный вид искусства. Бесспорный лидер продаж - байкальский омуль. Соленый, копченый, вяленый, он стал главным гастрономическим символом региона.Однако опытные путешественники советуют не ограничиваться рыбой. Огромной популярностью пользуются дикоросы: кедровые орешки и знаменитая байкальская сера — натуральные смолки, которые приятно жевать для здоровья полости рта. Травяные чаи из произрастающих растений, различные лекарственные сборы также пользуются спросом.Сладкоежки сметают с полок шоколад и конфеты «Улаанса» и варенье из местных ягод: облепихи, брусники и голубики, а также относительную новинку – варенье из молодых шишек. Отдельная позиция - молотая черемуха, из которой получаются вкусные пироги и торты.В западной части России не так-то просто найти молотую черемуху. С этой проблемой столкнулась Оксана, переехавшая из Бурятии в другой регион.- Я не смогла найти в магазинах молотую черемуху. Думала, что она будет на прилавке со специями, а оказалось, что ее вообще нигде нет. И здесь люди не особо ее жалуют и даже не знают, что эту ягоду молотят. Пришлось заказать на маркетплейсе. Теперь знаю, что нужно везти с собой из Бурятии, - рассказала о своем опыте проживающая в Москве улан-удэнка.Молотая черемуха - продукт с ярко выраженной региональной принадлежностью. Мука из этой ягоды – кулинарная традиция, характерная в основном для Сибири и некоторой части Урала. То, что для жителей этих регионов является привычным вкусом детства, для европейцев остается неизвестной и даже экзотической новинкой.- Шокобуузы в познице - наиболее популярная наша позиция. Самый интересный вариант – «холисо» по мотивам традиционного бурятского десерта из творога и черемухи. Сейчас еще выпустили конфеты с цампой из ячменной муки. Она издревле была частью рациона бурят. Обычно конфеты возят в другие страны и города, они побывали везде, даже в Конго, - говорит представитель шоколадной фабрики.Однако увозят из нашей республики не только рыбу, чай, джемы и конфеты, но и буузы.Улан-удэнец Александр в свободное от основной деятельности время занимается предоставлением услуг «своего человека», то есть выполняет разного рода поручения от лица заказчика, который находится в другом месте. В своем блоге он рассказал об очередном заказе постоянного клиента.- Однажды семья Артема из Иркутска попробовала в Улан-Удэ шэнэхэнские буузы, и с тех пор они не могут без них жить. Каждую зиму я отправляю ему это «золото» традиционной бурятской кухни, - написал у себя Александр. Мужчина предложил подписчикам угадать, сколько полуфабрикатов он отправит заказчикам на этот раз, приложив фотографию с шестью пакетами, полными замороженных бууз.Как оказалось, Александр отправил в Иркутск 300 замороженных бууз из местной закусочной.- Они ко мне обратились через сайт «Авито». Первый раз заказали 200 штук. Отправляю маршруткой с железнодорожного вокзала. Заказ именно из определенного кафе в центре города, потому что они там попробовали шэнэхэнские буузы и влюбились в них. Теперь только их и едят. Зимой просят доставку по два-три раза, так как удобно при перевозке, чтобы не растаяли в дороге, - рассказал о необычном заказе семьи из соседнего Иркутска Александр.Бурятия - перекресток культур, где буддизм тесно переплетается с древними шаманскими верованиями. Именно поэтому многие сувениры имеют сакральный смысл. Туристы охотно везут домой буддийскую атрибутику: статуэтки Будды, ароматные благовония, лампадки и изображения божеств, изготовленные местными мастерами из бронзы. Особый спрос, по данным туристических порталов, наблюдается на амулеты и обереги, которые можно приобрести в дацанах или у мастеров. Путешественники верят, что эти предметы способны принести удачу и защитить от невзгод.На фестивалях гости готовы выстраиваться в очередь за практичными и красивыми вещами. Особенно ценятся изделия из дерева: разделочные доски с национальным орнаментом, ключницы, шкатулки и даже расписные сундуки. Семейная мастерская, например, создает шкатулки из кедра и сосны, давая каждому изделию имя на бурятском языке.- Обычно туристы увозят хорошие впечатления из Бурятии и желание еще раз вернуться. Но не откажутся и от носков из шерсти яка и верблюда, буддийских атрибутов. Самое смешное, что увозят, это деревянные бельевые прищепки, потому что таких в Германии нет, - рассказал швейцарец Лукас, проживающий в Бурятии.Еще одним неожиданным предметом для посылки стала «шахтерская вехотка». По этой жесткой массажной мочалке для тела, оказывается, скучают наши соотечественники, проживающие в США.- Такие здесь не продаются, поэтому я периодически прошу своих отправить мне «шахтерские вехотки». А со мной заодно заказывают мои знакомые. Они хорошо пенятся, и ими удобно и привычно мыться, - поделилась жительница Нью-Йорка Нина.Местные мастера и дизайнеры придумали «гибридный» сувенир, объединив сразу три главных символа - буузу, Байкал и нерпу в одной подставке. Такие вещи моментально приковывают взгляд. Также туристы активно раскупают магниты и куклы в национальных костюмах, причем последних мастерят из дерева, рога и даже ваты, одевая в роскошные наряды с вышивкой.Мода тоже не стоит на месте. На улицах Улан-Удэ и фестивальных площадках можно встретить девушек в стильных жилетах «хантуз» от местного бренда или в куртках «сашико» с оригинальной вышивкой.Огромный интерес вызывают украшения ручной работы из натуральных камней, бисера и серебра. А для создания полного образа некоторые туристы берут в аренду национальные костюмы прямо на праздниках, чтобы сделать эффектные фото.Удивительный тренд 2025 года – это нематериальные сувениры. На крупных мероприятиях работает «Байкальская почта». Гости фестивалей с удовольствием отправляют открытки с уникальными штампами (например, с рисунком знаменитого скульптора Даши Намдакова) своим родным в Москву, Новосибирск или Читу. За лето отправлено почти 200 таких посланий - крошечных осколков бурятского гостеприимства, разлетевшихся по всей стране.Туристов, приезжающих в Бурятию, удивляют многие привычные для нас вещи. Они помогают увидеть колорит и дух региона, а иногда и открыть его с новой стороны. Путешествуя по другим местам, мы глубже понимаем свою малую родину - ведь все познается через сравнение.