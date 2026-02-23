В Улан-Удэ диванный «инвестор» профукал тещин миллион

Жительница Улан-Удэ Ирина Иванова (имя и фамилия изменены) пришла в суд с простой, как ей казалось, просьбой: признать кредитный договор на 999 тыс. рублей недействительным. Мол, никакой кредит она не брала, деньги не получала, во всем виноваты мошенники, а банк должен был это понять и не давать заем. Женщина надеялась, что суд защитит ее от последствий собственной доверчивости и переложит ответственность на банк. Но оказалось, что за свою беспечность ей придется отвечать самой.Вечером 27 февраля 2025 года в семье Ивановых развернулась настоящая драма, о которой они теперь, скорее всего, жалеют. Если посмотреть на хронологию событий, видно, как быстро все произошло. В 19:05 по местному времени кто-то зашел в личный кабинет Ирины в банковском приложении. В 19:44 подана заявка на кредит. Банк быстро ответил согласием, сформировал условия договора, и уже в 19:49 женщина подписала его простой электронной подписью - той самой, которая ставится одним нажатием кнопки. Еще через минуту на счет упало почти 999 тыс. рублей. И финал: в 19:52 все эти деньги, за вычетом комиссии 1500 рублей, ушли на счет некоего гражданина в другом банке. Час от начала и до конца. А сам кредит оформили и перевели за шесть минут.В суде всплыли любопытные подробности. Сама Иванова рассказала: к ней пришли дочь с зятем и попросили помочь. Зять к тому времени уже несколько недель увлеченно «инвестировал» в интернете. Какие-то люди из сети учили его зарабатывать на бирже, скидывали ролики, консультировали по скайпу. Он даже вложил свои деньги и, по его словам, получил небольшой доход. Это начинающего инвестора окрылило.И вот зять предлагает теще схему: надо оформить так называемый «овальный кредит». По его словам, эти деньги отправятся в инвестиции, быстро прокрутятся и вернутся обратно с прибылью, которой хватит на погашение долга. А сам кредит потом «исчезнет». Как именно исчезнет, этого мужчина объяснить не мог, но звучало убедительно.Иванова, по собственному признанию, особо не вникала в условия. Она просто хотела помочь детям. Женщина взяла телефон, зашла в приложение «Сбербанк Онлайн», ввела свой логин и пароль и отдала смартфон зятю. Около получаса он сидел в ее телефоне, периодически созваниваясь по видеосвязи с какими-то людьми и следуя их указаниям. Потом вернул телефон и успокоил: все в порядке, это «овальный кредит», он завтра исчезнет.Утром кредит, конечно, никуда не делся. Больше того, Иванова увидела в приложении, что все деньги - почти миллион рублей - переведены на счет зятя в ВТБ. Сам мужчина позже признался, что сразу же отправил их дальше, на счет какой-то женщины, реквизиты которой дали «инвестиционные консультанты».По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Иванову признали потерпевшей. Казалось бы, вот оно, основание требовать от банка признать договор недействительным. Но суд рассудил иначе.Октябрьский районный, а за ним и Верховный суд Бурятии указали на простую вещь: сама Иванова добровольно, без всякого принуждения передала свой телефон с открытым банком постороннему человеку. Да, это ее зять. Но для банка он - посторонний. Женщина сама ввела логин и пароль, открыла доступ к счетам. Банк не обязан и не может знать, кто именно в этот момент держит телефон клиента.Когда Иванова подписывала договор банковского обслуживания еще в 2011 году, она согласилась с условием: никому не передавать средства доступа. Это стандартное правило, которое подписывает каждый. Она его нарушила. А банк, получив команду от авторизованного пользователя, просто ее выполнил.Судьи обратили внимание и на поведение зятя. Выяснилось, что он переводил деньги той самой женщине не один раз. До злополучного кредита тещи он уже отправлял туда крупные суммы: 21 февраля - 1,8 млн рублей, 26 февраля - еще 269 тысяч. Но самое интересное - переводы продолжались и после того, как, по его словам, «мошенники перестали выходить на связь». 3 марта он снова перевел почти 1 млн (уже тещины деньги), 4 марта - 415 тысяч, 15 марта - 339 тысяч, 17 марта - 670 тысяч, 20 марта - 200 тысяч. Эта хроника полностью разрушила версию о том, что зять быстро понял, что его обманули.Эпоха, когда можно было надеяться, что «государство защитит», «банк проверит» или «суд разберется», уходит. В мире, где деньгами можно управлять со смартфона, главный страж вашего благополучия - вы сами.Банки, конечно, обязаны обеспечивать безопасность своих систем. Но они не могут защитить клиента от его собственной доверчивости. Они не обязаны проверять, не ввел ли человека в заблуждение его собственный зять. Не могут угадать, что взрослая женщина с высшим образованием поверила в сказку про «исчезающий кредит».Ирина Иванова неглупый и неплохой человек, она просто понадеялась на кого-то другого: сначала на зятя, потом на банк, потом на суд. В итоге осталась должна банку почти миллион рублей с бешеными процентами под 38% годовых - платить по этому кредиту ей придется несколько лет.Этот случай и другие ему подобные должны стать уроком для каждого. Сегодня нельзя просто плыть по течению, не следует отдавать свой телефон с банком никому, даже самым близким, и верить в истории про деньги, которые берутся из ниоткуда, и кредиты, исчезающие сами собой. В эпоху цифрового мошенничества старое правило работает как никогда: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И ответственность за то, чтобы в эту мышеловку не попасть, лежит исключительно на вас.