В Бурятии выросло число исков по укусам бродячих собак

Ранее жители Бурятии не особенно часто обращались в суд по поводу укусов бродячих собак. Многие считали, что раз у собаки нет хозяина, то и подавать иск не к кому. Некоторые игнорировали этот вопрос, полагая, что самостоятельные иски могут стать бесполезной тратой времени. Между тем любой укус собаки, особенно бродячей, несет за собой очень болезненные прививки антирабического характера и траты денег на лекарства. Суды ранее отнюдь не спешили удовлетворять иски по четвероногим в отношении муниципалитетов.По словам известного улан-удэнского адвоката Дмитрия Трушкова, ранее судебная практика по делам, связанным с ущербом от безнадзорных животных, складывалась в подавляющем большинстве случаев в пользу муниципалитетов.- Особенно это касалось случаев с безнадзорными лошадьми или коровами. Например, когда животное выскакивало ночью на дорогу и разбивало автомобиль, зачастую хозяина определить не удавалось.В ходе процессов муниципалы строили свою позицию защиты на том, что они не обязаны постоянно контролировать каждое безнадзорное животное, чтобы не допустить причинения вреда. При этом доказать конкретно вину органов местного самоуправления было крайне сложно, - отмечает адвокат.Однако с собаками ситуация изменилась, и суды начали более тщательно рассматривать «собачьи» дела.По мнению Дмитрия Трушкова, на изменение правоприменительной практики повлиял общественный резонанс. В отличие от происшествий, связанных с лошадьми, случаи укусов собак вызывают широкое внимание в обществе и находятся на контроле у прокуратуры.Именно поэтому к таким инцидентам суды стали относиться более серьезно, что и привело к пересмотру подходов к возмещению ущерба.Прокуратура республики недавно выступила с инициативой — самой добиваться компенсаций для детей и взрослых, которые пострадали от нападений бродячих животных.Примером тому служит январский случай 2026 года, когда прокуратура добилась взыскания 205 тыс. рублей в пользу 11 детей, пострадавших от собак за два прошедших года в Кабанском районе. Все дети получили раны, проходили лечение и даже курс уколов от бешенства.В ходе судебных разбирательств установлено, что у муниципалитета, в данном случае у Кабанского района, имеется прямая обязанность по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. И их бездействие в этом вопросе привело к нападениям и, соответственно, к моральным и физическим страданиям пострадавших.На основе судебных решений стало ясно, что ответственность за нападения бездомных собак лежит непосредственно на муниципальных органах. Если они не обеспечивают надлежащий контроль и меры по отлову животных, то должны компенсировать ущерб, причиненный гражданам. Теперь решения выносятся исключительно в пользу пострадавших граждан, а суммы компенсации морального ущерба за укус безнадзорной собаки выросли с 10 тысяч до 20 - 30 тыс. рублей. Плюс компенсация за лечение и юридические расходы. Смогут ли массовые моральные возмещения пострадавшим стать стимулом для более эффективной работы чиновников, неизвестно, но подобная практика, как видим, уже сложилась.По данным региональной ветеринарной службы, за девять месяцев 2025 года в Бурятии зарегистрировано 2317 укусов людей собаками. Из них 1355 случаев связано с животными, имеющими владельцев, а 962 – с бродячими псами. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество укусов выросло на 109 случаев.