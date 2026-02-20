71-летняя бабушка в Улан-Удэ обокрала бутик в ТЦ

71-летняя жительница Прибайкальского района не смогла выйти из столичного торгового центра без норковой шапки, которая ну очень ей приглянулась. Однако рассчитываться за нее женщина не стала и спешно покинула магазин, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась на других покупателей.

Продавец магазина головных уборов обратилась в полицию, оценив ущерб в 9 тысяч рублей.

- По камерам видеонаблюдения было видно, что подозреваемая зашла в бутик и в течение 10 минут примеряла разные модели. Выбрав подходящую под её шубу шапку, она сделала вид, что пытается оплатить товар через мобильное приложение, ссылаясь на технические неполадки в работе банка. Дождавшись момента, когда продавец отвлеклась, пенсионерка спрятала шапку в сумку и покинула помещение, - рассказали в полиции.

Личность подозреваемой установили сотрудники патрульно-постовой службы. Ею оказалась 71-летняя жительница Прибайкальского района. Пенсионерка пояснила, что приехала в столицу республики для получения пенсии и решила пройтись по магазинам. Денег на покупку дорогого аксессуара у неё не было, но «шапка очень понравилась», поэтому она решилась на кражу. По словам женщины, похищенное она позже потеряла - якобы забыла в рейсовом автобусе по пути домой.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. Женщина обязалась в ближайшее время возместить причиненный ущерб.

Фото: МВД РБ