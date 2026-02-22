Квадратные метры тревоги

Исполнение властями обязательств перед частью жителей Бурятии грозит дать трещину. Вопрос очень насущный - жилищный. Однако дело здесь вовсе не в жадности или излишней бережливости республиканских чиновников, ведь деньги на расселение аварийных домов выделяются из федерального бюджета. Чего ждать нашим землякам, проживающим в аварийном жилье, разбирался «Номер один».В октябре 2025 года власти Бурятии утвердили республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым после 1 января 2017 года, на период 2025 - 2026 годов.В нее попали только 13 многоквартирных домов: семь в Улан-Удэ и шесть в других районах республики. Размах программы для республики с сотнями аварийных домов весьма и весьма скромный. «Номер один» ранее уже писал об этом. Жители тех аварийных многоквартирных домов, что не попали в перечень, крайне возмущены.В республике давно сложилось так, что острые вопросы помогала решать Москва. С федерального уровня выделяют деньги, и процессы идут. Вот и на эту «аварийную» двухлетку ждали финансовой помощи из Москвы. Деньги для региона, конечно, федералы запланировали. Но республика не смогла убедить центр, что нуждается в суммах совсем другого масштаба, чем тот минимум, что намечен в московских кабинетах. В итоге Бурятия и получила сумму лишь на расселение 13 «авариек».- С 1 января 2017 по настоящее время на территории Республики Бурятия признаны аварийными и подлежащими сносу 599 многоквартирных домов. Общая площадь жилых помещений в них составляет 214,6 тыс. квадратных метров с количеством проживающих в них граждан порядка 17 тыс. человек. Финансовая потребность составляет 27,4 млрд рублей, - сообщил нашему изданию первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Дмитрий Кобунов.Расселение граждан из этих домов началось, по утверждению чиновника, в ноябре 2025 года в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территории».27,41 млрд рублей для нашей республики с общим расходом бюджета на год в 134,4 млрд рублей - сумма внушительная. И изыскать ее из собственных доходов просто невозможно.Именно по этой причине на федеральном уровне установили, что в случае предоставления регионам федеральной финансовой поддержки на переселение «аварийщиков» в приоритетном порядке будут переселять жителей домов трех категорий: при наличии угрозы обрушения дома; при наличии вступившего в законную силу решения суда; а также дома, расположенные на территории опорных населенных пунктов.Особое внимание привлекает вторая категория - с судебным решением. Для чиновников исполнить вердикт Фемиды должно быть первостепенной обязанностью. Крутись, как хочешь, но исполни. Ведь вердикт суда, вступивший в силу, это решение государства.Тем более что тут расселяемая площадь не такая большая и финансов требуется не в пример меньше, чем если бы переселять все «аварийки», признанные таковыми с 2017 года.«На территории Республики Бурятия в отношении 102 многоквартирных домов с площадью жилых помещений 44,1 тыс. квадратных метров приняты решения суда о понуждении органов местного самоуправления о расселении в первоочередном порядке с указанием сроков расселения 2025, 2026 годов. Потребность в средствах для расселения граждан на основании вступивших в силу судебных решений составляет 5,6 млрд рублей».Однако и судебные решения исполнить быстро не получится.Проблема кроется также в сложной бюрократической машине и рыночных реалиях. Средства выделяются целевым назначением, но процесс их «доведения» до конкретного дома сложен и многоступенчат. Главная беда последних лет — колоссальный рост цен на жилье.Федеральный бюджет закладывает определенную стоимость квадратного метра. Местные же власти, объявляя торги, сталкиваются с тем, что по предложенной цене (которая ниже рыночной) практически невозможно что-либо купить.«Номер один» уже рассказывал о жителях аварийного дома по улице Революции 1905 года, 82. Дом построен в год той самой революции, в честь которой назвали улицу, где стоит развалюха, - в 1905-м.Также мы рассказывали о скандале вокруг дома. Эксперт-частник, который по контракту с мэрией Улан-Удэ готовил заключение о техническом состоянии дома, включил в заключение массу ложной информации. И муниципалитет заплатил ему из бюджета деньги за некачественный документ.Когда граждане узнали, что происходит, им удалось добиться, чтобы содержание заключения привели в соответствие с реальностью. Но кое-что по-прежнему не соответствует действительности. Фальшивая информация в заключении, за которое город заплатил деньги, возмутила людей до глубины души.Сейчас жители хотят обратиться в полицию, чтобы силовики привлекли эксперта к ответственности за фальсификацию. Вернее, граждане уже пытались сделать все путем обращения к участковому. Теперь пойдут в другие полицейские подразделения.В интернете ходят слухи о том, что федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, якобы приостанавливается по причине нехватки финансирования. Дмитрий Кобунов опроверг это. Чиновник заверил, что реализация федеральной и республиканской программ продолжается в плановом режиме с учетом предоставленного финансирования.На вопрос издания про улан-удэнский дом по улице Революции 1905 года, 82, чиновник заявил, что «...указанный дом не отвечает критериям, позволяющим осуществить переселение граждан в первоочередном порядке».Одновременно он же отметил: «Решением Советского районного суда г. Улан-Удэ от 28 октября 2024, апелляционным определением Верховного суда Республики Бурятия от 20 января 2025 года срок расселения многоквартирного жилого дома, указанного в обращении, сокращен до конца 2026 года».Вокруг даты расселения, напомним, была своя история.Когда мэрия Улан-Удэ выпустила распоряжение, которым признала дом аварийным и подлежащим сносу, срок расселения она установила до конца 2034 года. Однако районный прокурор подал иск о сокращении срока. Он победил, и Фемида уменьшила срок - до конца 2025 года.Однако мэрия Улан-Удэ обжаловала это решение. Суд второй инстанции смягчил решение - расселить постановили до конца 2026 года. Администрацию не устроил и этот срок. Чиновники пошли в Восьмой кассационный суд, но решение второй инстанции устояло.До окончания расселения остался еще почти год. Однако граждане понимают, что, несмотря на решение суда, они могут так и не получить новые квартиры. Поэтому сейчас намерены обратиться к прокурору с просьбой вынести чиновникам предупреждение о недопустимости неисполнения решения суда по их «аварийке».