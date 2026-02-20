Команда «танкистов» «Ростелекома» вышла в финал республиканского кибертурнира «Стальное братство»

Напомним, поболеть за участников финального этапа кибертурнира «Стальное братство» игры «Мир танков» можно будет 21 февраля в торгово–развлекательном центре FORUM. Мероприятие организовано Правительством Бурятии, Республиканским агентством по делам молодежи, компанией «Ростелеком» и Центром киберспорта Ultimate. Провайдер выступает генеральным партнером мероприятия и обеспечивает участников соревнований высокоскоростным доступом в интернет.





Команда «Ростелекома» CyberTankRT вошла в число финалистов кибертурнира «Стальное братство» (16+), который проходит в Улан-Удэ. Сотрудники компании показали один из лучших результатов в компьютерной игре «Мир танков», обойдя соперников почти из 40 команд. Теперь они вступят в главную схватку с другими лидерами — Verhneudinskoe Party, «ТСиГХ», «Жандарм», CyberTop, Murino team, «Движение Первых», NEFITEAM.Алексей Федоров, капитан команды CyberTankRT:«Наша команда сформировалась незадолго до турнира, поэтому особых ожиданий от участия не было. Но после первой победы начала появляться уверенность в своих силах и силах товарищей по команде. В итоге, у нас получилось победить во всех боях. Так что самый главный вывод из отборочных игр — не сомневайся, борись изо всех сил, и победа придет».Для «Ростелекома» участие в компьютерных турнирах является частью корпоративной культуры. В компании проходят ежегодные соревнования по дисциплине «Мир танков», принять участие в них могут все желающие. В прошлом году сборная команда «Ни единого разрыва!», в которую вошли в том числе и представители Улан-Удэ, заняла второе место на престижных соревнованиях — Лиге Чемпионов Бизнеса.Татьяна Борисова, заместитель директора по работе с массовым сегментом Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«"Ростелеком" активно поддерживает развитие игровой индустрии в России. Мы выступаем партнером кибертурниров, предоставляя каналы связи и техническую поддержку, и разрабатываем специальные продукты для геймеров. В числе самых востребованных — тарифный план "Игровой" со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с и дополнительными бонусами и эксклюзивными игровыми привилегиями».Реклама. ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid: 2VfnxxHAtSd