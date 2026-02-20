Общество 20.02.2026 в 12:07

В Улан-Удэ «Легенда» уходит в историю

Чиновники предписали снести объект общепита
Текст: Петр Санжиев
Фото: «Номер один»
Заканчивается история вокруг небольшого кафе «Легенда». Проиграв разбирательство в длительных судебных процессах, владелица бизнеса, судя по всему, скоро будет вынуждена все снести - основное здание по подобию юрты (с залом и кухней), а также пристрой летнего кафе. 

Последняя зима точки питания

Кафе находится по дороге в сторону Загорска - между остановками «Микрорайон Зеленый» и «Обелиск» и работает не первый год. Место, конечно, не самое проходное в городе, но, тем не менее, здесь развернулась упорная борьба предпринимательницы и властей города.

Над кафе давно сгущались юридические тучи. В конце января 2026 года будущее покрылось сплошным покровом безысходности. По крайней мере в отношении его текущего места дислокации.

22 января Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите оставил без изменения решение бурятского арбитража постановившего обязать владелицу кафе освободить 205 кв. м земли, занятых по адресу ул. Комарова, 105 А. Это чуть больше двух соток.

Таким образом апелляционная инстанция поддержала существующее решение своих бурятских коллег о сносе объекта общепита и приведении земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Предпринимательница обязана сделать все это за свой счет и своими силами в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Недавно мы писали о том, что заведений общепита в республике становится все больше. Как видим, в общей радужной картине бывают нюансы.

Без боя не сдавалась

Иск к владелице кафе подал комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.

Бизнесвумен дала чиновникам бой, вчинив комитету встречный иск о признании права собственности на нежилое здание (102,1 кв. м). Также она ходатайствовала об обязании Росреестра зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.

У каждой стороны были свои доводы. 

Предпринимательница говорила, что она приобрела это здание в 102,1 кв.  м на основании договора купли-продажи от 1998 года, и договор зарегистрирован в БТИ, записан в реестровую книгу, нотариально удостоверен.

Позиция города была иной. Неожиданным выглядел такой поворот истории - является ли сегодняшнее здание и то купленное здание одним и тем же? Этот момент исследовали еще до арбитражной битвы – в Железнодорожном райсуде в рамках отдельного дела.

И райсуд решил, что «в период с июля 2005 по июнь 2014 года на земельном участке, расположенном под спорным объектом недвижимости, отсутствовало какое-либо строение». Суд опирался на космоснимки.

«Объект недвижимости - нежилое здание, которое перешло в собственность по договору купли-продажи, фактически прекратило свое существование вследствие уничтожения. Объект недвижимости, вновь отстроенный на данном земельном участке, является новым зданием. Соответственно, право собственности на вновь построенный объект не могло возникнуть и быть зарегистрированным на основании договора купли-продажи от 21.08.1998», - заключил Железнодорожный райсуд.

Аргумент из космоса сыграл решающую роль в том отдельном деле.

Владелица «Легенды» была убеждена, что космоснимки не могут быть доказательствами по делу, так как указанная геоинформационная система не является официальным документом, содержащим информацию, достоверность которой обеспечивает и проверяет соответствующий орган власти.

Однако женщина проиграла, и Железнодорожный райсуд прекратил право предпринимательницы на нежилое здание. Вердикт устоял в апелляционной инстанции, которая также критически взглянула и на договор купли-продажи, и на техпаспорт.

Добить «Легенду»

А теперь, перейдя в Арбитражный суд, улан-удэнские чиновники доводят начатое до конца. Раз кафе провозгласили новым зданием, муниципалы упирают на то, что его возвели без соблюдения нужных процедур. То есть оно является самоволкой.


Провозгласив, что спорный объект создает препятствие муниципалам в пользовании земельным участком (на который ответчик не имеет каких-либо прав), Фемида велела предпринимательнице освободить землю от объекта.

Возможно, бизнесвумен будет биться дальше в Арбитражном суде третьей инстанции. Однако, скорее всего, вердикт устоит и там.

Как известно, если вторая инстанция подтверждает решение первой, оно вступает в силу. Комитет по управлению имуществом в двух раундах (в обычном суде и Арбитражном) одержал победу над представительницей малого бизнеса. «Легенда» разгромлена и вот-вот прекратит свое существование.
Теги
общепит суд мэрия

