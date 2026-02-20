Общество 20.02.2026 в 12:22

В Бурятии итальянский шеф-повар чуть не расплакался из-за баранины

В республике сняли выпуск шоу «Особенности национальной кухни»
Текст: Карина Перова
В Бурятии итальянский шеф-повар чуть не расплакался из-за баранины
Фото: ТВ-3

В Бурятии сняли очередной выпуск кулинарного шоу. Ранее в республике работала съемочная группа передачи «Особенности национальной кухни» (16+) телеканала ТВ-3. Гастропутешествие совершили ведущий проекта Михаил Стогниенко и известный итальянский шеф-повар Пьер Карбонара. Выпуск покажут завтра, 21 февраля, в 9:00.

Гости отправились в Улан-Удэ, чтобы понять культуру и кухню бурятского народа, а заодно познакомить их с шедеврами итальянской кулинарии. В качестве одного из блюд шеф выбрал вителло тонато, за которое он получил престижную премию на конкурсе.

После Михаил и Пьер посетили этнокомплекс «Степной кочевник» в Ацагате. Здесь они узнали о традиционных занятиях бурятов, примерили национальные костюмы и попробовали национальную кухню. Одно блюдо из баранины, находящихся на столе, чуть не довело итальянского шефа до слез.

«Мы тоже едим баранину, это у нас национальное блюдо. Но когда я вижу это блюдо, особенно голову барана, я могу заплакать. Потому что это было одно из любимых блюд моего папы», - сказал Пьер.

Также гастропутешественники побывали в Иволгинском дацане, загадали желание у специального камня, увидели камланию шаманов. А затем отправились на рынок, чтобы купить ингредиенты для блюда, которым шеф еще раз попробует удивить своих гостей.

20.02.2026 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

