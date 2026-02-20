Начальник отдела по уборке из Улан-Удэ отправляется на СВО

Коммунальщик из Улан-Удэ отправляется на СВО. Контракт с министерством обороны РФ заключил начальник отдела по уборке микрорайона Загорск Владимир Тарнуев.

Мужчина работает в комбинате по благоустройству почти 23 года. В 2000 году принимал участие в боевых действиях в Чечне. В КБУ начал трудиться дорожным рабочим, мастером как раз после службы.

В 2022 году стал начальником отдела по уборке территорий мкр. Загорск. По словам коллег, он зарекомендовал себя высококвалифицированным, ответственным сотрудником и грамотным руководителем.

«Гордимся нашим коллегой Владимиром Афанасьевичем. Желаем всем защитникам Отечества здоровья, стойкости, успехов в службе!», - прокомментировали в КБУ.