Общество 20.02.2026 в 13:24

Дворника в Улан-Удэ обвинили в воровстве

Найденную на лавочке женскую сумку он забрал себе
Текст: Елена Кокорина
Дворник из Улан-Удэ проходит по уголовному делу за кражу денег из женской сумки, которую он нашел на улице. Как выяснилось позже, кроме 15 тысяч рублей в ней были банковские карты, документы и другие личные вещи – их он планировал продать чуть позже.

- В дежурную часть полиции обратилась 19-летняя местная жительница, сообщив о пропаже сумки с личными вещами и деньгами. Ранним утром она возвращалась домой из развлекательного заведения. Вместе со своим спутником они заходили во двор одного из домов, чтобы отдохнуть на лавочке, и уходя забыли на ней сумку, в которой находились документы, банковские карты, наушники, зарядное устройство и 15 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

Позже на уборку территории вышел дворник, который обнаружил оставленную вещь и забрал ее в подсобку. Деньги он потратил, а остальное планировал продать позднее. В отношении 44-летнего дворника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фото: freepik

Теги
кража

