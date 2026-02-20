Дворника в Улан-Удэ обвинили в воровстве

Дворник из Улан-Удэ проходит по уголовному делу за кражу денег из женской сумки, которую он нашел на улице. Как выяснилось позже, кроме 15 тысяч рублей в ней были банковские карты, документы и другие личные вещи – их он планировал продать чуть позже.

- В дежурную часть полиции обратилась 19-летняя местная жительница, сообщив о пропаже сумки с личными вещами и деньгами. Ранним утром она возвращалась домой из развлекательного заведения. Вместе со своим спутником они заходили во двор одного из домов, чтобы отдохнуть на лавочке, и уходя забыли на ней сумку, в которой находились документы, банковские карты, наушники, зарядное устройство и 15 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

Позже на уборку территории вышел дворник, который обнаружил оставленную вещь и забрал ее в подсобку. Деньги он потратил, а остальное планировал продать позднее. В отношении 44-летнего дворника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фото: freepik