В Бурятии пройдет большой форум патриотов

24 февраля в Улан-Удэ состоится Форум патриотов «Поддержка. Будущее. Единство». К участию в мероприятии, которое пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе, приглашаются военнослужащие, ветераны спецоперации, члены их семей и все желающие.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, для ветеранов СВО и членов их семей на форуме развернут специальную ярмарку вакансий «Работа для СВОих». Будут работать консультационные площадки, где органы власти детально расскажут о мерах поддержки: от грантов на развитие бизнеса до социальной помощи.Форум объединит на одной площадке ветеранов и участников спецоперации, добровольцев, представителей общественных организаций, органов исполнительной власти и молодежных активистов.Программа форума построена таким образом, чтобы охватить все важнейшие аспекты: от социальной адаптации и трудоустройства до культурного развития и спорта.В фойе комплекса будет работать Республиканская ярмарка вакансий «Работа для СВОих». Свои вакансии представят порядка 50 предприятий из Улан-Удэ и районов республики (Мухоршибирский, Кабанский, Тарбагатайский, Иволгинский, Селенгинский, Прибайкальский районы и др.). Здесь же будут развернуты консультационные площадки, где участники смогут получить индивидуальные консультации по мерам государственной поддержки от Кадрового центра, Министерства социальной защиты населения РБ, МФЦ, фонда «Защитники Отечества», страховых компаний и Центра здоровья. Отдельно будет работать площадка оказания бесплатной юридической помощи с участием представителей прокуратуры, Управление Министерства Юстиции по РБ, Юрбюро. Образовательные организации (ВУЗы и ПОО) презентуют наиболее востребованные направления подготовки.Уникальный формат диалога, в котором министры республики и ветераны СВО расскажут о мерах господдержки для участников спецоперации. Представители правительства расскажут о мерах поддержки в своих ведомствах, а участники СВО поделятся личным опытом интеграции в гражданскую жизнь (сельское хозяйство, образование, культура, спорт, предпринимательство).Будет посвящен деятельности общественных организаций. С докладами выступят представители Ассоциации ветеранов и участников СВО, АНО «Содействие», движения «Все для фронта. Все для Победы» и Республиканского проектного офиса по патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина».Перед участниками выступят заслуженные артисты Бурятии, вокально-инструментальный ансамбль «СВОдный отряд», а также состоится показ адаптивной одежды. Ветераны СВО, входящие в Российский союз писателей, прочтут свои стихи.Кульминацией форума станет принятие итоговой резолюции, в которой будут закреплены ключевые направления дальнейшей работы по поддержке защитников и патриотическому воспитанию молодежи.Сбор гостей и начало работы выставочных площадок — в 10:00. Торжественное открытие в Универсальном зале ФСК, работы треков «Будущее» и «Единство» — в 11:00.Возрастное ограничение: 12+