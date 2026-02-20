Общество 20.02.2026 в 14:26

В Бурятии пройдет большой форум патриотов

Его главным направлением станет поддержка участников СВО
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пройдет большой форум патриотов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
24 февраля в Улан-Удэ состоится Форум патриотов «Поддержка. Будущее. Единство». К участию в мероприятии, которое пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе, приглашаются военнослужащие, ветераны спецоперации, члены их семей и все желающие. 

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, для ветеранов СВО и членов их семей на форуме развернут специальную ярмарку вакансий «Работа для СВОих». Будут работать консультационные площадки, где органы власти детально расскажут о мерах поддержки: от грантов на развитие бизнеса до социальной помощи. 

Форум объединит на одной площадке ветеранов и участников спецоперации, добровольцев, представителей общественных организаций, органов исполнительной власти и молодежных активистов.

Программа форума построена таким образом, чтобы охватить все важнейшие аспекты: от социальной адаптации и трудоустройства до культурного развития и спорта.

Трек «Поддержка»

В фойе комплекса будет работать Республиканская ярмарка вакансий «Работа для СВОих». Свои вакансии представят порядка 50 предприятий из Улан-Удэ и районов республики (Мухоршибирский, Кабанский, Тарбагатайский, Иволгинский, Селенгинский, Прибайкальский районы и др.). Здесь же будут развернуты консультационные площадки, где участники смогут получить индивидуальные консультации по мерам государственной поддержки от Кадрового центра, Министерства социальной защиты населения РБ, МФЦ, фонда «Защитники Отечества», страховых компаний и Центра здоровья. Отдельно будет работать площадка оказания бесплатной юридической помощи с участием представителей прокуратуры, Управление Министерства Юстиции по РБ, Юрбюро. Образовательные организации (ВУЗы и ПОО) презентуют наиболее востребованные направления подготовки.

Трек «Будущее» 

Уникальный формат диалога, в котором министры республики и ветераны СВО расскажут о мерах господдержки для участников спецоперации. Представители правительства расскажут о мерах поддержки в своих ведомствах, а участники СВО поделятся личным опытом интеграции в гражданскую жизнь (сельское хозяйство, образование, культура, спорт, предпринимательство).

Трек «Единство»

Будет посвящен деятельности общественных организаций. С докладами выступят представители Ассоциации ветеранов и участников СВО, АНО «Содействие», движения «Все для фронта. Все для Победы» и Республиканского проектного офиса по патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина».

Культурная программа

Перед участниками выступят заслуженные артисты Бурятии, вокально-инструментальный ансамбль «СВОдный отряд», а также состоится показ адаптивной одежды. Ветераны СВО, входящие в Российский союз писателей, прочтут свои стихи.

Кульминацией форума станет принятие итоговой резолюции, в которой будут закреплены ключевые направления дальнейшей работы по поддержке защитников и патриотическому воспитанию молодежи.

Сбор гостей и начало работы выставочных площадок — в 10:00. Торжественное открытие в Универсальном зале ФСК, работы треков «Будущее» и «Единство» — в 11:00.

Возрастное ограничение: 12+
Теги
форум патриотизм

Все новости

Китайский туристы поехали на Байкал смотреть на лёд
20.02.2026 в 15:44
Вячеслав Дамдинцурунов: Создаем законы для улучшения жизни людей
20.02.2026 в 15:41
В Улан-Удэ усилят 37-й маршрут
20.02.2026 в 15:17
В Бурятии пройдет большой форум патриотов
20.02.2026 в 14:26
В Улан-Удэ мать ответила за незаконную посылку для сына
20.02.2026 в 13:28
Дворника в Улан-Удэ обвинили в воровстве
20.02.2026 в 13:24
Начальник отдела по уборке из Улан-Удэ отправляется на СВО
20.02.2026 в 12:38
Бурятия будет развивать связи с Узбекистаном
20.02.2026 в 12:26
В Бурятии итальянский шеф-повар чуть не расплакался из-за баранины
20.02.2026 в 12:22
В Улан-Удэ «Легенда» уходит в историю
20.02.2026 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Китайский туристы поехали на Байкал смотреть на лёд
В основном они едут со своими сим-картами
20.02.2026 в 15:44
В Улан-Удэ усилят 37-й маршрут
Автобусы домчат горожан на празднование Масленицы
20.02.2026 в 15:17
В Улан-Удэ мать ответила за незаконную посылку для сына
«Запрещенку» доставили в СИЗО
20.02.2026 в 13:28
Дворника в Улан-Удэ обвинили в воровстве
Найденную на лавочке женскую сумку он забрал себе
20.02.2026 в 13:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru