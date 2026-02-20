Общество 20.02.2026 в 15:17

В Улан-Удэ усилят 37-й маршрут

Автобусы домчат горожан на празднование Масленицы
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ 22 февраля с размахом отпразднуют Масленицу в Этнографическом музее (0+). В связи с этим маршрут № 37 будет ходить по графику рабочего дня – на линию выйдут 19 частных микроавтобусов и четыре городских «Волгабаса».

Также возле остановки возле «Оранж Хауса» до музея будут курсировать четыре автобуса среднего класса от «Городских маршрутов» для бесплатного проезда горожан, приехавших на личных автомобилях.

«С 12:00 конечная остановка маршрута №37 будет перенесена к Этнографическому музею. К концу празднования, после 16:00, количество «Волгабасов» будет увеличено с четырех до восьми единиц», - добавили в администрации города.

автобус масленица № 37

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

