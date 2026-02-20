Китайский туристы поехали на Байкал смотреть на лёд

Мобильный оператор T2 предоставил данные об активности китайских абонентов в России в период Китайского Нового года, который в 2025 году отмечается с 17 февраля по 3 марта. Об этом сообщает «Ирсити.ру». Аналитика показывает значительный рост числа клиентов из Китая, приезжавших в Иркутскую область со своими SIM-картами.Согласно данным T2, количество таких клиентов в Иркутской области увеличилось на 37% по сравнению с 2024 годом. В масштабах всей России рост составил 31%. Иркутская область вошла в топ-3 регионов по посещаемости среди пользователей SIM-карт T2 из Китая.Важным фактором стало обеспечение оператором надежного покрытия сети во всех ключевых точках, расположенных вблизи Байкала.Туристический поток из Китая в Приангарье наиболее активен с января по март. Особенным спросом пользуются поездки, приуроченные к осмотру уникального льда Байкала. В этот период Иркутская область входит в пятерку самых популярных регионов России для китайских туристов.Возрастной состав приезжающих из Китая пользователей SIM-карт T2: лидируют граждане в возрасте 35–44 лет, на втором месте – категория 45–54 лет, и третью позицию занимает молодежь от 18 до 24 лет. Гендерный состав также выделяется: женщины составляют всего одну пятую от общего числа туристов, а доля мужчин достигает 78,3%, что соответствует почти 4 к 1.Средняя продолжительность пребывания китайских граждан в России составляет 2,4 дня. Такой краткосрочный визит характерен для туристов, прибывающих на короткие экскурсионные поездки и осмотры достопримечательностей.Фото: freepik