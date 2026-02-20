Бурятским туристам срежут безвиз

Временное правительство Таиланда рассматривает изменение правил безвизового пребывания для иностранных граждан, предлагая сократить максимальный срок пребывания в стране с 60 до 30 дней. Об этом сообщают тайские информагенства. Инициатором пересмотра выступил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу на фоне возросших жалоб на злоупотребления безвизовым режимом и рост нелегальной деятельности.Изначально безвизовый режим был введён в середине 2024 года с целью стимулировать туристический поток и поддержать экономику страны после пандемии. Он позволял гражданам 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней без оформления визы. Однако спустя время стало очевидно, что длительный срок пребывания создает лазейку для лиц, использующих страну в нелегальных целях.Местные жители и представители туристического бизнеса, особенно на популярных среди россиян направлениях как Пхукет, критикуют не только продолжительность безвизового периода, но и минимальный порог инвестиций в недвижимость (3 млн бат, около 83 тысяч долларов США) для получения долгосрочной визы. Они утверждают, что это привлекает неблагонадёжных посетителей и приводит к заметному росту цен на жильё, что ухудшает доступность жилья для тайцев.Согласно статистике, большинство туристов в Таиланде обычно остаются от 15 до 30 дней, поэтому предлагаемое снижение срока безвизового пребывания до 30 дней отражает реальные потребности отдыхающих, одновременно снижая риски нелегального использования визового режима.Министр иностранных дел подчеркнул, что любые изменения в визовой политике будут сопровождаться усиленными мерами безопасности для предотвращения транснациональных преступлений и защиты национальных интересов. Временное правительство под руководством премьер-министра Анутина Чарнвиракула обладает полномочиями принять данные поправки, которые станут важной частью долгосрочной стратегии по развитию туризма и обеспечению общественного порядка.Представители туристической отрасли ранее поддерживали идею оптимизации визовых сроков, акцентируя внимание на качестве туризма, а не на его количественных показателях.Фото: Номер один