Общество 20.02.2026 в 16:15

В Улан-Удэ недосчитались мощности в казарме ФСО

Аудиторы выявили нарушения при ремонте в центре спецсвязи
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ недосчитались мощности в казарме ФСО
Фото: freepik.com
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск 11-го центра связи специального назначения Федеральной службы охраны России к ООО «Медком». Речь в нем шла о взыскании 1,2 миллиона рублей неосновательного обогащения и 444 тысяч рублей - процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из иска, в 2023 году между сторонами был заключены два контракта. Один – на капремонт системы отопления казармы стоимостью 2,5 млн рублей. В его рамках подрядчик обязался установить в здании 111 отопительных радиаторов общей мощностью 199,4 кВт. По второму контракту стоимостью 12,8 млн рублей «Медком» обязался выполнить капремонт участка тепловой сети. 

В том же году работы по контрактам были выполнены и оплачены в полном объеме. Претензий по поводу выполненных работ у заказчика не было. 

Однако в 2025 году в центр спецсвязи нагрянула аудиторская проверка. Она выяснила некоторые неприятные детали. Так, в казарме действительно было установлено 111 батарей, но их общая мощность составила всего 129,4 кВт. Кроме того выяснилось, что при ремонте теплосети «Медком» использовал лотки и плиты перекрытия, изготовленные из менее прочного бетона, чем было указано в контракте.

«Завышение стоимости работ по первому контракту составило 437 590 руб. 32 коп., по второму - 769 803 руб. 31 коп.», - дотошно подсчитали проверяющие.

После проверки 11-му центру спецсвязи ничего не оставалось, как начать процедуру взыскания с подрядчика суммы переплаты, а также набежавших по ней процентов. Впрочем, на суде «Медком» отпираться не стал. Компания сразу признала иск, настаивая лишь на уменьшении суммы процентов. И в этом, кстати, преуспела, «уронив» требуемую выплату с 444 до 87 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, Фемида постановила удовлетворить иск частично. По решению суда с «Медкома» в пользу центра спецсвязи взыскано всего около 1,3 млн рублей. Также компания должна уплатить еще порядка 64 тысяч рублей госпошлины.
Теги
суд

Все новости

В Улан-Удэ создали патрульные группы для тушения пожаров
20.02.2026 в 17:08
VK вытесняет Telegram в Бурятии
20.02.2026 в 16:56
Дальневосточные депутаты поддержали инициативу Бурятии по вопросу о бакланах
20.02.2026 в 16:36
В Улан-Удэ объявили в розыск 17-летнего подростка
20.02.2026 в 16:28
Жителям Бурятии рассказали, сколько должен храниться хлеб
20.02.2026 в 16:17
В Улан-Удэ недосчитались мощности в казарме ФСО
20.02.2026 в 16:15
Бурятским туристам срежут безвиз
20.02.2026 в 16:15
«За сына заплатили, но он ударил ребенка в лицо»
20.02.2026 в 16:04
Китайский туристы поехали на Байкал смотреть на лёд
20.02.2026 в 15:44
Вячеслав Дамдинцурунов: Создаем законы для улучшения жизни людей
20.02.2026 в 15:41
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ создали патрульные группы для тушения пожаров
Они будут работать во время особого противопожарного режима
20.02.2026 в 17:08
В Улан-Удэ объявили в розыск 17-летнего подростка
Родные его ищут с 17-го февраля
20.02.2026 в 16:28
Жителям Бурятии рассказали, сколько должен храниться хлеб
Рекомендациями поделились в региональном Роспотребнадзоре
20.02.2026 в 16:17
Бурятским туристам срежут безвиз
Таиланд сократит срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней
20.02.2026 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru