В Улан-Удэ недосчитались мощности в казарме ФСО

Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск 11-го центра связи специального назначения Федеральной службы охраны России к ООО «Медком». Речь в нем шла о взыскании 1,2 миллиона рублей неосновательного обогащения и 444 тысяч рублей - процентов за пользование чужими денежными средствами.Как следует из иска, в 2023 году между сторонами был заключены два контракта. Один – на капремонт системы отопления казармы стоимостью 2,5 млн рублей. В его рамках подрядчик обязался установить в здании 111 отопительных радиаторов общей мощностью 199,4 кВт. По второму контракту стоимостью 12,8 млн рублей «Медком» обязался выполнить капремонт участка тепловой сети.В том же году работы по контрактам были выполнены и оплачены в полном объеме. Претензий по поводу выполненных работ у заказчика не было.Однако в 2025 году в центр спецсвязи нагрянула аудиторская проверка. Она выяснила некоторые неприятные детали. Так, в казарме действительно было установлено 111 батарей, но их общая мощность составила всего 129,4 кВт. Кроме того выяснилось, что при ремонте теплосети «Медком» использовал лотки и плиты перекрытия, изготовленные из менее прочного бетона, чем было указано в контракте.«Завышение стоимости работ по первому контракту составило 437 590 руб. 32 коп., по второму - 769 803 руб. 31 коп.», - дотошно подсчитали проверяющие.После проверки 11-му центру спецсвязи ничего не оставалось, как начать процедуру взыскания с подрядчика суммы переплаты, а также набежавших по ней процентов. Впрочем, на суде «Медком» отпираться не стал. Компания сразу признала иск, настаивая лишь на уменьшении суммы процентов. И в этом, кстати, преуспела, «уронив» требуемую выплату с 444 до 87 тысяч рублей.Рассмотрев материалы дела, Фемида постановила удовлетворить иск частично. По решению суда с «Медкома» в пользу центра спецсвязи взыскано всего около 1,3 млн рублей. Также компания должна уплатить еще порядка 64 тысяч рублей госпошлины.