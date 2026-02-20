Жителям Бурятии рассказали, сколько должен храниться хлеб

В Роспотребнадзоре по Бурятии рассказали, как выбрать качественный хлеб. Так, его форма должна быть правильной – без вмятин, трещин, боковых наплывов. И он должен быть хорошо пропечен.

Хлебобулочные изделия из пшеничной муки сохраняют свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб считается свежим на протяжении 36 часов. А выпечка весом меньше 200 г хранится до 16 часов.

«Покупать хлебобулочные изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции. Каждая партия хлеба должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность, которые продавец обязан предъявить по вашему требованию», - добавили специалисты.