20.02.2026 в 16:28

В Улан-Удэ объявили в розыск 17-летнего подростка

Родные его ищут с 17-го февраля
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ разыскивается 17-летний Максим Красивых, который 17 февраля ушел с парковки по ул. Ботаническая и до настоящего времени не вернулся.

Подросток европейской внешности, спортивного телосложения. Его рост 180 см, глаза карие и русые волосы. Был одет в черную шапку, длинный пуховик с капюшоном черного цвета, спортивные брюки черного цвета и зеленые кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(924) 777-75-16 или 102.

Фото: МВД

В Улан-Удэ объявили в розыск 17-летнего подростка
