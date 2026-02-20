Общество 20.02.2026 в 17:08
В Улан-Удэ создали патрульные группы для тушения пожаров
Они будут работать во время особого противопожарного режима
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ в преддверии пожароопасного периода сформировали патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы для тушения возможных ландшафтных и лесных пожаров. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.
В состав вошли сотрудники комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности, МКУ «Безопасный город», поисково-спасательной службы Улан-Удэ, ГУ МЧС России по Бурятии, Управления МВД России по Улан-Удэ и другие.
«Они будут работать во время особого противопожарного режима. Оперативно реагировать и тушить возгорания, оказывать содействие оперативным службам», - подчеркнул мэр.
Тегипожар опергруппа