В Улан-Удэ создали патрульные группы для тушения пожаров

В Улан-Удэ в преддверии пожароопасного периода сформировали патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы для тушения возможных ландшафтных и лесных пожаров. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

В состав вошли сотрудники комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности, МКУ «Безопасный город», поисково-спасательной службы Улан-Удэ, ГУ МЧС России по Бурятии, Управления МВД России по Улан-Удэ и другие.

«Они будут работать во время особого противопожарного режима. Оперативно реагировать и тушить возгорания, оказывать содействие оперативным службам», - подчеркнул мэр.