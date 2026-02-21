Зурхай на субботу, 21 февраля

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, приводить в дом невестку, совершать куплю и продажу (вести торговлю), а также заниматься рубкой и обработкой древесины (плотничество, столярничество и т. д.), изготавливать настойки и совершать дела «благого направления».

: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; торговать, спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.: к улучшению внешнего вида.: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад.