Зурхай на воскресенье, 22 февраля

5-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 22 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, чтение священных текстов, путешествовать и возвращаться обратно, а также совершать прочие умиротворяющие действия.

Неблагоприятно: для торговли, работы, связанной с деревом, и дел, связанных с усопшим; устраивать с родственниками праздники и застолья.

Стрижка волос: к приумножению имущества.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад.

