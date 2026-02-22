Общество 22.02.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 22 февраля
5-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, чтение священных текстов, путешествовать и возвращаться обратно, а также совершать прочие умиротворяющие действия.
Неблагоприятно: для торговли, работы, связанной с деревом, и дел, связанных с усопшим; устраивать с родственниками праздники и застолья.
Стрижка волос: к приумножению имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад.
Фото: Номер один
Тегизурхай