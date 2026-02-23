Общество 23.02.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 23 февраля

6-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 23 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; творить добродетель, давать посвящение, проводить освящение реликвий, почитать божеств; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям год Свиньи, Овцы, Зайца, реализовывать материальное и жизненное благополучие, торговать, заниматься земледелием, работой в поле и прочими приумножающими действиями.

Неблагоприятно: выдавать на сторону вещи и скот, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.

Стрижка волос: к ухудшению внешнего вида.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» в Минске
22.02.2026 в 20:21
В столице Бурятии проводили зиму
22.02.2026 в 19:07
В лесу Улан-Удэ заблудились двое подростков
22.02.2026 в 15:58
В Забайкалье население скупает соль
22.02.2026 в 15:53
Минобрнауки Бурятии обязали построить спортзал для одаренных детей
22.02.2026 в 13:56
Глава Бурятии провел совещание с первоклассником
22.02.2026 в 12:15
В Улан-Удэ домохозяйку и IT-шника научили создавать подвески в форме юрты
22.02.2026 в 11:46
Горнолыжный комплекс в Улан-Удэ превратят в круглогодичный центр отдыха
22.02.2026 в 11:25
В Улан-Удэ состоялся кибертурнир «Стальное братство»
22.02.2026 в 11:02
Монгольская экономика рекордно выросла почти на 7%
22.02.2026 в 10:36
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 23 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
23.02.2026 в 06:02
В столице Бурятии проводили зиму
«Забавная Масленица» состоялась в Этномузее
22.02.2026 в 19:07
В лесу Улан-Удэ заблудились двое подростков
Им потребовалась помощь спасателей и врачей
22.02.2026 в 15:58
Глава Бурятии провел совещание с первоклассником
Встреча прошла в кабинете Алексея Цыденова
22.02.2026 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru