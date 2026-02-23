Зурхай на понедельник, 23 февраля

Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; творить добродетель, давать посвящение, проводить освящение реликвий, почитать божеств; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям год Свиньи, Овцы, Зайца, реализовывать материальное и жизненное благополучие, торговать, заниматься земледелием, работой в поле и прочими приумножающими действиями.

: выдавать на сторону вещи и скот, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.: к ухудшению внешнего вида.: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.Фото: Номер один