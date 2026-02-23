Общество 23.02.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 23 февраля
6-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; творить добродетель, давать посвящение, проводить освящение реликвий, почитать божеств; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям год Свиньи, Овцы, Зайца, реализовывать материальное и жизненное благополучие, торговать, заниматься земледелием, работой в поле и прочими приумножающими действиями.
Неблагоприятно: выдавать на сторону вещи и скот, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.
Стрижка волос: к ухудшению внешнего вида.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.
