Зурхай на вторник, 24 февраля

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, заниматься делами, связанными с землей и водой, совершать похоронный обряд по усопшим, строить дома и печи.



Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), заниматься куплей-продажей, устраивать помолвки и свадьбы.



Стрижка волос: к ссоре и тяжбе.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.



Фото: Номер один