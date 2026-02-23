Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 23 февраля 2026 года

Овен

Для Овнов день начнется активно и бодро. Появятся новые перспективы в профессиональной сфере, возможно продвижение по службе или интересное предложение. Уделите больше внимания своей физической форме, ведь хорошее здоровье обеспечит вам силы для достижения целей.

Телец

Телец получит массу удовольствия от праздничных мероприятий и общения с близкими людьми. Это отличное время для объединения семьи и укрепления дружеских связей. Если вы давно хотели порадовать кого-то подарком, сделайте это именно сегодня.

Близнецы

Близнецам звездный календарь сулит успех в любых делах. Попробуйте заняться любимым хобби или начните новый проект, который давно откладывали. Сегодняшняя атмосфера праздника создаст прекрасное настроение и зарядит оптимизмом.

Рак

У Раков впереди замечательный день, наполненный яркими эмоциями и впечатлениями. Получив признание и уважение окружающих, вы почувствуете подъем сил и энтузиазма. Наслаждайтесь праздником вместе с семьей и близкими.

Лев

Любители веселья и развлечений получат отличный шанс провести день весело и интересно. Львы смогут продемонстрировать свою харизму и лидерские качества. Возьмите инициативу в свои руки и организуйте интересный вечер для всех присутствующих.

Дева

Дев ждет спокойный и приятный день, позволяющий отдохнуть душой и телом. После напряженной рабочей недели пришло время уделить внимание собственному благополучию. Побалуйте себя вкусным ужином или походом в кино.

Весы

Весы проведут этот день в приятной атмосфере семейного круга. Общение с родными позволит укрепить эмоциональные связи и почувствовать себя частью большой дружной команды. Совместные мероприятия создадут атмосферу тепла и любви.

Скорпион

Сегодня планета Марс наделяет Скорпионов дополнительной силой и уверенностью. Ваш природный магнетизм усилится многократно, привлекая внимание противоположного пола. Воспользуйтесь возможностью завести новое знакомство или оживить старые отношения.

Стрелец

Для Стрельца наступает этап интенсивного развития и расширения горизонтов. Вас ждут важные события, которые повлияют на вашу дальнейшую судьбу. Постарайтесь максимально использовать открывшиеся перед вами возможности.

Козерог

Представителям этого знака рекомендуется сосредоточиться на работе и учебе. Поощрение начальства и повышение квалификации станут важными элементами вашей карьеры. Отдохнуть вы сможете вечером, проведя его в кругу семьи.

Водолей

Водолеям улыбнется удача в личной жизни. Вы можете встретить своего будущего партнера или наладить отношения с нынешним возлюбленным. Используйте этот день для романтического свидания или совместного путешествия.

Рыбы

Рыб ждет приятный день, заполненный радостными событиями и приятными встречами. Отложите заботы и насладитесь атмосферой праздника. В этот день ваше творчество достигнет пика, поэтому попробуйте выразить свои чувства в искусстве.

Фото: freepik