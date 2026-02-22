Общество 22.02.2026 в 09:31

В Госдуме заявили о запрете на выезд на лёд по всей России

Гибель китайских туристов на Байкале требует жёстких мер, убеждены в парламенте
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Вице-спикер Госдумы Наталья Абрамченко выступила с инициативой в связи с трагедией на Байкале, где под лед ушла «буханка» с китайскими туристами. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Она подчеркнула, что подобные происшествия свидетельствуют о необходимости ввести строгий запрет на выезд на ледяные участки без официальных разрешений по всей России.

Абрамченко отмечает, что ситуация требует кардинальных мер по обеспечению безопасности туристов. По её словам, выезд на лед на обычных автомобилях — это не приключение, а опасная игра в русскую рулетку, которая часто завершается трагедией. В связи с этим она предложила запретить выезд с трасс и ввести криминальную ответственность за нарушение этого правила, чтобы исключить подобные случаи по всей стране.

Также вице-спикер подчеркнула важность усиления контроля в популярных местах зимнего отдыха, таких как Ольхон, Листвянка и других туристических направлениях, а также дежурство спасателей и проведение рейдов для предотвращения незаконных переправ. Она акцентировала, что только комплексные меры и повышение информированности туристов помогут снизить количество трагедий, связанных с ледовыми переправами.

Добавим, что на Ольхоне уже запрещены поездки по льду туристов. Туристы тонули там не в первый раз. Однако на этот раз погибли китайские туристы, что вызвало международный скандал и необходимость принятия очень жёстких мер. Китайский туризм очень важен для страны, испытывающей экономические сложности, поскольку приносит необходимую для страны валюту, отмечают наблюдатели.

