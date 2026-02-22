Общество 22.02.2026 в 09:39
Студенты из Бурятии дали концерт в военном госпитале Москвы
Подарок сделал ансамбль «Байкальские волны»
Текст: Карина Перова
Студенты Бурятского государственного университета выступили с концертом в госпитале ветеранов войн № 3 в Москве. Подарок раненым бойцам СВО накануне Дня Защитника Отечества сделали участники ансамбля песни и танца «Байкальские волны».
«В финале концерта зал наполнился особым чувством единства: вместе с артистами все присутствующие исполнили гимн Бурятии», - рассказали в полпредстве республики в Москве.
Артисты привезли с собой не только творчество, но и угостили ветеранов бурятскими сладостями.