Студенты из Бурятии дали концерт в военном госпитале Москвы

Студенты Бурятского государственного университета выступили с концертом в госпитале ветеранов войн № 3 в Москве. Подарок раненым бойцам СВО накануне Дня Защитника Отечества сделали участники ансамбля песни и танца «Байкальские волны».

«В финале концерта зал наполнился особым чувством единства: вместе с артистами все присутствующие исполнили гимн Бурятии», - рассказали в полпредстве республики в Москве.

Артисты привезли с собой не только творчество, но и угостили ветеранов бурятскими сладостями.