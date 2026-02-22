Общество 22.02.2026 в 10:27

Воспользовавшись трагедией на Байкале, спекулянты подняли цены

Стоимость поездки на «Хивусе» резко подорожала на Ольхоне
Текст: Иван Иванов
Воспользовавшись трагедией на Байкале, спекулянты подняли цены
Фото: архив «Номер один»

В связи с трагическими событиями на озере Байкал, повлекшими гибель китайских туристов в районе мыса Хобой, произошло резкое повышение стоимости проезда на "хивусах" – судах на воздушной подушке, используемых для сообщения с островом Ольхон. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру». Ситуация осложняется перекрытием автомобильной ледовой переправы, что вынуждает подавляющее большинство туристов воспользоваться услугами "хивусов", создавая ажиотаж и благоприятные условия для спекулятивного роста цен.

По сообщениям очевидцев, до недавнего времени стоимость поездки на "хивусе" от материка до острова Ольхон составляла 750 рублей. Однако после инцидента с китайскими туристами цены были необоснованно увеличены до 1000 рублей, что представляет собой рост на 33,3%. Это повышение, согласно поступившей информации, произошло в течение последних трех дней.

Дополнительные ограничения, введенные Гостехнадзором, которые включают перекрытие съезда для автомобилей на ледовую переправу от Куркута до Иркутской губы, вызваны нестабильностью ледового покрова – "игольчатым" и подвижным льдом. Эти меры, наряду с гибелью туристов, вынуждают всех, кто желает попасть на остров, пользоваться исключительно "хивусами", которые следуют по маршруту паромной переправы. Перекрытие ледовой дороги привело к образованию значительных очередей желающих попасть на Ольхон.

Журналист портала, находящаяся на месте событий, подтвердила факт повышения цен до 1000 рублей. Водитель "хивуса" не смог предоставить внятного объяснения причин данной ценовой политики. Стоит отметить, что стоимость индивидуальной поездки на "хивусе" до поселка Хужир, без остановок, достигает 25 тысяч рублей, что также может свидетельствовать о стремлении извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации.

Напомним, что накануне в районе мыса Хобой произошло чрезвычайное происшествие: автомобиль "УАЗ", известный как "буханка", с китайскими туристами провалился под лед. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Ольхон хивусы

