Общество 22.02.2026 в 11:02

В Улан-Удэ состоялся кибертурнир «Стальное братство»

За победу боролись 8 команд
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал «Молодой Гвардии» Бурятии

В торговом центре «Форум» в Улан-Удэ состоялся крупный киберспортивный турнир «Стальное братство» по игре «Мир Танков» (18+).

В виртуальных баталиях сошлись 8 сильнейших команд: Verhneudinskoe Party, ТСиГХ, CyberTankRT, Жандарм, CyberTop, Murino team, Движение Первых и NEFITEAM.

Помимо соревнований, для гостей работали тематические площадки: парк виртуальной реальности; роботы и техника; презентация военного снаряжения и амуниции; релакс-зона и выставка боевых машин.

В результате «золото» взяла команда «Движение Первых». «Серебро» у команды Техникума строительства и городского хозяйства (ТСиГХ). «Бронза» досталась коллективу CyberTankRT.

