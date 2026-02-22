Горнолыжный комплекс в Улан-Удэ превратят в круглогодичный центр отдыха

В столице Бурятии на горнолыжном комплексе «Гора Орлиная» этой весной появятся новые круглогодичные локации. Накануне при содействии Фонда развития Улан-Удэ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с Молодежным центром города.

Это место намерены превратить в центр активного отдыха. Здесь планируют открыть шашлычный городок, костровую зону, вечерний кинотеатр под открытым небом (включая автокинотеатр) и палаточный городок. В июне также заработает водоем для платной рыбалки на форель.

Кроме того, для посетителей организуют прогулки с посещением уникальной смотровой площадки «Полет орла», фестиваль бардовской песни и поэтапные массовые игры школьных и молодежных групп – в мае начинается «Большая игра. Экспедиция», которая проходит уже в течение пяти лет на различных локациях города.

