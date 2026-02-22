В Улан-Удэ домохозяйку и IT-шника научили создавать подвески в форме юрты

Жителей Улан-Удэ научили создавать серебряные подвески в форме юрты. Мастер-класс в рамках проекта «Научись у мастера» провела ювелир Наталья Балдаева.

Мероприятие состоялось в Центре прототипирования ВСГИК. Профессиональные техники работы с серебром от эскиза до готового украшения смогли освоить студентка, домохозяйка, специалист в области IT, офисный работник и мастера из бьюти-сферы.

«Уверены, что серебряные подвески в форме юрты, символа гармонии и уюта, станут прекрасным подарком для близких, стильным элементом традиционного наряда в дни празднования Сагаалгана или пополнят коллекцию украшений наших участников», - прокомментировали в пресс-службе ВСГИК.