Глава Бурятии провел совещание с первоклассником

Глава Бурятии исполнил мечту 7-летнего школьника из Улан-Удэ. Алексей Цыденов провел «совещание» с первоклассником Чингисом в своем рабочем кабинете.

Это тот самый мальчик, который во время прямого эфира смело спросил руководителя республики о его детской мечте. В начале встречи юный гость преподнес главе Бурятии голубой хадак с пожеланиями добра и благополучия.

Алексей Цыденов провел Чингису мини-экскурсию: показал рабочие телефоны, компьютер для совещаний, который «прятался» в столе, и огромную карту региона. Мальчик в ходе беседы рассказал, что учится в школе № 17, занимается гимнастикой, футболом и шахматами и сам мечтает стать Героем России или главой республики.

На встречу он пришел вместе с мамой – Аюной Доржиевой. Всего в их семье воспитываются четверо детей.