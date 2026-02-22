Общество 22.02.2026 в 19:07

В столице Бурятии проводили зиму

«Забавная Масленица» состоялась в Этномузее
A- A+
В столице Бурятии проводили зиму
Фото: правительство Бурятии

Сегодня, 22 февраля, в Улан-Удэ на Верхней Березовке состоялся праздник «Забавная Масленица». Главной площадкой для проводов зимы стал Этнографический музей народов Забайкалья.

Для посетителей подготовили яркую программу с традиционными народными играми: «молодецкие потехи», «девичьи забавы», крафтовые игры в «избе-игральне» и восхождение на «ледовый столб».

Перед гостями с концертом выступили любимые ансамбли и артисты – «Забава», «Раздолье», «Сибирский сувенир», «Ликование», «Забайкал» и др.

«Сегодня, в день проводов зимы, солнечная погода – это знак доброго начала, урожайного года. Масленица издревле объединяет семьи и народы, дарит тепло домашнего очага и атмосферу радости. Именно такими обычаями передается наша богатая культура следующим поколениям», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Кульминацией праздника и проводов зимы стало торжественное сожжение чучела Масленицы. Этот обряд символизирует приход весны, тепла, обновление природы. 

«Наши предки вкладывали в Масленицу нечто большее, чем просто проводины зимы. Это всегда время новых надежд, отказ от всего утомляющего, грузного, тяжёлого на сердце. Всё это вместе с пеплом после сожжения остаётся в прошлом. Поэтому всем землякам желаю сбросить груз переживаний и открыться весне», - сказала гостья праздника Евгения Сороковикова.

Фото: правительство Бурятии

Теги
Масленица Этномузей

Все новости

Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» в Минске
22.02.2026 в 20:21
В столице Бурятии проводили зиму
22.02.2026 в 19:07
В лесу Улан-Удэ заблудились двое подростков
22.02.2026 в 15:58
В Забайкалье население скупает соль
22.02.2026 в 15:53
Минобрнауки Бурятии обязали построить спортзал для одаренных детей
22.02.2026 в 13:56
Глава Бурятии провел совещание с первоклассником
22.02.2026 в 12:15
В Улан-Удэ домохозяйку и IT-шника научили создавать подвески в форме юрты
22.02.2026 в 11:46
Горнолыжный комплекс в Улан-Удэ превратят в круглогодичный центр отдыха
22.02.2026 в 11:25
В Улан-Удэ состоялся кибертурнир «Стальное братство»
22.02.2026 в 11:02
Монгольская экономика рекордно выросла почти на 7%
22.02.2026 в 10:36
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В лесу Улан-Удэ заблудились двое подростков
Им потребовалась помощь спасателей и врачей
22.02.2026 в 15:58
Глава Бурятии провел совещание с первоклассником
Встреча прошла в кабинете Алексея Цыденова
22.02.2026 в 12:15
В Улан-Удэ домохозяйку и IT-шника научили создавать подвески в форме юрты
Мастер-класс состоялся в Центре прототипирования ВСГИК
22.02.2026 в 11:46
Горнолыжный комплекс в Улан-Удэ превратят в круглогодичный центр отдыха
На «Горе Орлиная» откроют костровую зону и платную рыбалку на форель
22.02.2026 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru