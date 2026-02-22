В столице Бурятии проводили зиму

Сегодня, 22 февраля, в Улан-Удэ на Верхней Березовке состоялся праздник «Забавная Масленица». Главной площадкой для проводов зимы стал Этнографический музей народов Забайкалья.

Для посетителей подготовили яркую программу с традиционными народными играми: «молодецкие потехи», «девичьи забавы», крафтовые игры в «избе-игральне» и восхождение на «ледовый столб».

Перед гостями с концертом выступили любимые ансамбли и артисты – «Забава», «Раздолье», «Сибирский сувенир», «Ликование», «Забайкал» и др.

«Сегодня, в день проводов зимы, солнечная погода – это знак доброго начала, урожайного года. Масленица издревле объединяет семьи и народы, дарит тепло домашнего очага и атмосферу радости. Именно такими обычаями передается наша богатая культура следующим поколениям», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кульминацией праздника и проводов зимы стало торжественное сожжение чучела Масленицы. Этот обряд символизирует приход весны, тепла, обновление природы.

«Наши предки вкладывали в Масленицу нечто большее, чем просто проводины зимы. Это всегда время новых надежд, отказ от всего утомляющего, грузного, тяжёлого на сердце. Всё это вместе с пеплом после сожжения остаётся в прошлом. Поэтому всем землякам желаю сбросить груз переживаний и открыться весне», - сказала гостья праздника Евгения Сороковикова.

Фото: правительство Бурятии