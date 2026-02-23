Общество 23.02.2026 в 10:34

Иркутские учителя не дождались денег за классное руководство

В последний раз подобные проблемы наблюдались в 90-х
Текст: Иван Иванов
«Номер один»

Экономические проблемы Иркутской области, связанные с влиянием жестких западных санкций на экспортно-ориентированную экономику региона и падением сбора налогов, привели к задержкам финансирования учителей. Ситуация с выплатами за классное руководство выявила трудности, с которыми сталкиваются работники сферы образования.

Несмотря на заверения администрации Иркутска о скором поступлении средств, педагоги нескольких школ города так и не получили обещанные выплаты за январь к ранее установленному сроку - 20 февраля.

Сложившаяся ситуация вызвала серьезное беспокойство среди педагогов. Одна из учительниц сообщила, что задержки выплат за классное руководство происходят не впервые, и она уже обратилась с жалобами в Министерство образования и прокуратуру. Подобные инциденты подрывают доверие к системе выплат и создают неопределенность для работников образования, - отмечают авторы жалобы.

