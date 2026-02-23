Общество 23.02.2026 в 10:50

Бурятские вузы подготовят специалистов для Усть-Орды

БГСХА будет развивать табунное коневодство и растениеводство, а ВСГИК обеспечит кадрами учреждения культуры
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

В Улан-Удэ состоялась встреча представителей объединенного землячества, в ходе которой было подписано несколько значимых соглашений о сотрудничестве между высшими учебными заведениями Республики Бурятия и районами Усть-Ордынского Бурятского округа.

Мероприятие началось с приема в Народном Хурале, который провел глава Бурятии Алексей Цыденов. Ключевой темой обсуждения стало развитие высшего и среднего профессионального образования. В составе делегации республику посетили представители Аларского, Баяндаевского, Боханского, Качугского, Нукутского, Осинского, Ольхонского и Эхирит-Булагатского районов.

Гости ознакомились с инфраструктурой столичных вузов, после чего состоялось подписание документов. Как рассказал председатель ассоциации землячеств Иркутской области в Бурятии Виктор Анганов, сразу несколько районов заключили партнерские соглашения с профильными учебными заведениями.

Так, Осинский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский и Ольхонский районы договорились о взаимодействии с Бурятской государственной сельскохозяйственной академией имени В.Р. Филиппова. Сотрудничество будет направлено на развитие перспективных для территорий направлений - табунного коневодства и лекарственного растениеводства, в которых вуз является признанным лидером.

Кроме того, соглашения с шестью районами Усть-Ордынского округа подписал Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Стороны планируют реализацию совместных научных проектов, а также организацию стажировок и трудоустройства молодых специалистов в учреждениях культуры и искусства.

