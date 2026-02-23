Полпред Президента РФ в ДФО наградил добровольцев-госслужащих из Бурятии

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев встретился с бойцами, вернувшимися из зоны специальной военной операции. Среди награжденных - добровольцы из Бурятии.

Юрий Трутнев вручил военнослужащим медали Министерства обороны и благодарственные письма. В ответ бойцы передали полпреду флаг с подписями своих сослуживцев.

В правительстве республики отметили, что всего с начала спецоперации участие в ней приняли более 2,6 тыс. государственных служащих Дальнего Востока. Добровольцы выполнили сотни разведывательных задач и уничтожили множество целей.

Зампредседателя правительства Бурятии Иван Альхеев, который сам прошел через испытания специальной военной операции, подчеркнул, что уроженцы республики проявили мужество и с честью выполнили все поставленные боевые задачи.