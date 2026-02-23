Автомобилисты Бурятии приняли поздравления от Госавтоинспекции

В Бурятии прошла традиционная праздничная акция, организованная женским коллективом региональной Госавтоинспекции. Сотрудницы полиции вышли на дороги, чтобы лично поздравить водителей-мужчин с Днем защитника Отечества.

Вместо стандартной процедуры проверки документов автомобилисты услышали искренние слова благодарности за их труд, внимательность и ответственность на дорогах. Каждый участник акции получил тематическую открытку с праздничными пожеланиями, а также памятные сувениры, символизирующие безопасность и мужество.

- Для нас важно не только контролировать соблюдение ПДД, но и создавать позитивную атмосферу взаимодействия с участниками дорожного движения. Сегодня мы хотели подарить водителям немного тепла и признания их важной роли в обеспечении безопасности на дорогах, - отметили организаторы акции.

Праздничный жест вызвал живой отклик у автолюбителей. Многие благодарили инспекторов за внимание, делились праздничным настроением и делали памятные фотографии. Положительные эмоции и улыбки стали лучшим подтверждением того, что такие инициативы укрепляют доверие между гражданами и правоохранительными органами.