Туалеты на Байкале оказались бесполезны
Оборудованные год назад кабинки переполнены
Текст: Макар Захаров
В Прибайкальском национальном парке вскрылась проблема с утилизацией отходов в популярных туристических местах. Туалетные кабины, установленные прошлой зимой, оказались переполнены фекалиями.
Об установке туалетов в нацпарке отчитались еще в феврале прошлого года. Первые кабинки появились у мыса Саган-Хушун (скалы Три Брата) и у острова Огой. Позже их установили в Иркутской губе и в окрестностях скалы Шаманки.
Сколько бюджетных средств было потрачено на оборудование, в нацпарке не уточняют. Однако уже сейчас очевидно, что туалеты работают лишь «для галочки»: их присутствие не решает проблему загрязнения, а лишь создает видимость заботы об экологии.
