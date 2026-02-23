Туалеты на Байкале оказались бесполезны

В Прибайкальском национальном парке вскрылась проблема с утилизацией отходов в популярных туристических местах. Туалетные кабины, установленные прошлой зимой, оказались переполнены фекалиями.

Об установке туалетов в нацпарке отчитались еще в феврале прошлого года. Первые кабинки появились у мыса Саган-Хушун (скалы Три Брата) и у острова Огой. Позже их установили в Иркутской губе и в окрестностях скалы Шаманки.

Сколько бюджетных средств было потрачено на оборудование, в нацпарке не уточняют. Однако уже сейчас очевидно, что туалеты работают лишь «для галочки»: их присутствие не решает проблему загрязнения, а лишь создает видимость заботы об экологии.