В Улан-Удэ прогремел полуденный выстрел

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в церемонии полуденного выстрела и торжествах, посвященных Дню защитника Отечества.

– От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех с Днем защитников Отечества. Сегодня полуденный выстрел посвящается мужеству, отваге, героизму и верности воинскому долгу всех поколений российских военных. Посвящается участникам специальной военной операции, их героизму и любви к своей родине, – заявил спикер парламента республики. – Они достойно выполняют боевые задачи, пусть полуденный выстрел укрепит их боевой дух и приблизит победу! Слава защитникам Отечества!

Почетное право произвести залп из 122-миллиметровой гаубицы получил Герой России Дашибал Мункожаргалов.





Дашибал Цырендоржиевич служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ и с первых дней участвовал в спецоперации, командуя подразделением специального назначения.

Более трех лет на передовой он провел, участвуя в сложнейших войсковых операциях: на Луганском, Херсонском, Запорожском направлениях, а также на Донбассе и в Курской области.

За боевые заслуги был удостоен трех орденов Мужества, двух медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени) с мечами и медали «За отвагу». Высшей наградой стала медаль «Золотая Звезда» Героя России, которую он получил из рук Владимира Путина.

Сегодня Мункожаргалов – не только прославленный воин, но и победитель президентской программы «Время Героев», который своим примером доказывает, что защита Родины – дело настоящих мужчин.

Напомним, традиция полуденного выстрела появилась всего три года назад, после того как нашему городу присвоили звание «Город трудовой доблести». Теперь церемонию проводят в государственные праздники и в дни воинской славы России.