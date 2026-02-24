Общество 24.02.2026 в 09:38

Кедровая шишка станет украшением села в Бурятии

Монументом займутся активисты ТОС
A- A+
Текст: Карина Перова
Кедровая шишка станет украшением села в Бурятии
Фото: администрация Закаменского района

В Закаменском районе Бурятии определили лучшие проекты ТОС на 2026 год. Комиссия выбрала две инициативы. На реализацию каждой из них направят 381 тыс. рублей.

Так, в сельском поселении «Цаган-Моринское» появится необычный арт-объект. В селе планируют установить памятник в виде кедровой шишки. Авторами идеи выступило ТОС «Центральная+», она набрала 78 баллов.

А в сельском поселении «Цакирское» ТОС «Дозор» претворит в жизнь проект «Небо сцены» (72 балла). Навес над сценической площадкой позволит проводить мероприятия в любую погоду.

«Проекты реализуют в 2026 году. Приоритетные направления: благоустройство, спорт, культура, ремонт дорог, соцобъекты, доступная среда», - отметили в райадминистрации.

Ранее «Номер один» сообщал, что в селе Дутулур Закаменского района появился памятник черемше.

Теги
памятник благоустройство

Все новости

В Улан-Удэ на пожарах погибли двое мужчин
24.02.2026 в 10:16
В Улан-Удэ Мелькомбинат останется без воды
24.02.2026 в 09:50
Кедровая шишка станет украшением села в Бурятии
24.02.2026 в 09:38
Лучники Бурятии завоевали 6 медалей первенства Европы
24.02.2026 в 09:20
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 24 февраля 2026 года
24.02.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 24 февраля
24.02.2026 в 06:02
В Бурятии началась большая распродажа бизнеса
24.02.2026 в 06:00
В Улан-Удэ прогремел полуденный выстрел
23.02.2026 в 15:33
К 2030 году грузопоток между Россией и Монголией вырастет до 50 млн тонн в год
23.02.2026 в 14:33
В Улан-Удэ три участника СВО с инвалидностью получили автомобили
23.02.2026 в 14:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ Мелькомбинат останется без воды
ХВС не будет несколько часов
24.02.2026 в 09:50
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 24 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
24.02.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 24 февраля
7-й лунный день
24.02.2026 в 06:02
В Улан-Удэ прогремел полуденный выстрел
Владимир Павлов принял участие в праздновании Дня защитника Отечества
23.02.2026 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru