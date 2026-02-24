Кедровая шишка станет украшением села в Бурятии

В Закаменском районе Бурятии определили лучшие проекты ТОС на 2026 год. Комиссия выбрала две инициативы. На реализацию каждой из них направят 381 тыс. рублей.

Так, в сельском поселении «Цаган-Моринское» появится необычный арт-объект. В селе планируют установить памятник в виде кедровой шишки. Авторами идеи выступило ТОС «Центральная+», она набрала 78 баллов.

А в сельском поселении «Цакирское» ТОС «Дозор» претворит в жизнь проект «Небо сцены» (72 балла). Навес над сценической площадкой позволит проводить мероприятия в любую погоду.

«Проекты реализуют в 2026 году. Приоритетные направления: благоустройство, спорт, культура, ремонт дорог, соцобъекты, доступная среда», - отметили в райадминистрации.

