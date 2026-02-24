Общество 24.02.2026 в 09:50

В Улан-Удэ Мелькомбинат останется без воды

ХВС не будет несколько часов
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ сегодня, 24 февраля, отключат холодную воду на Мелькомбинате в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

Блага цивилизации не будет с 10:00 до 17:00. Под отключение попадают следующие адреса:

  • ул. Денисова: 3, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 24 (2 этажа);

  • ул. Денисова: 13, 13/5 (административные здания);

  • ул. Пищевая: 9, 34, 36, 38, 40 (2 этажа);

  • ул. Пищевая: 5, 19 (административные здания).

Телефон диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.

