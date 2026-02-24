Общество 24.02.2026 в 10:56

Из Бурятии выдворили девять трудовых мигрантов

Они находились в регионе незаконно
A- A+
Текст: Карина Перова
Из Бурятии выдворили девять трудовых мигрантов
Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии с 9 по 13 февраля сотрудники МВД проверили более 280 мест компактного пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантов. Правоохранители выявили 120 административных правонарушений миграционного законодательства РФ – как иностранцами, так лицами выступающих принимающей и приглашающей стороной, а также предоставляющих им работу.

В отношении 9 иностранцев приняли решения об административном выдворении в форме принудительного перемещения через границу. А на работодателей составили 44 административных протокола за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности. Один из индивидуальных предпринимателей не уведомил о заключении трудовых отношений.

Кроме того, принято 116 решений о наложении штрафов на общую сумму 467 тыс. рублей. Из них три штрафа по 35 тыс. рублей в отношении должностных лиц организаций, выступающих работодателями иностранных граждан.

«Выявлено 2 материала с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции путем оформления фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, а также 7 материалов с признаками фиктивного миграционного учета по 322.3 УК РФ. ОМВД России по Тарбагатайскому району возбуждено уголовное дело за фиктивный регистрационный учет иностранных граждан по статье 322.2 УК РФ», - добавили в МВД по Бурятии.

Теги
МВД мигрант

Все новости

Жительница Бурятии фиктивно прописала в своей квартире пятерых мигрантов
24.02.2026 в 12:19
«Как отнимут? Это же девочка…»: девочка, которая родилась с огромными пальцами, теперь может ходить
24.02.2026 в 12:06
На Байкале полиция задержала омулевого браконьера
24.02.2026 в 11:57
Новогодняя магия потихоньку покидает улицы Улан-Удэ
24.02.2026 в 11:49
«Моего парня уговаривали бросить меня»
24.02.2026 в 11:46
Житель Бурятии потерял сознание в автобусе
24.02.2026 в 11:40
Дороги на севере Бурятии освобождают от снежных валов
24.02.2026 в 11:32
На трассе в Бурятии иномарка разбилась «в хлам»
24.02.2026 в 11:19
В Бурятии в аварии пострадали неопытная автоледи и ее 3-летняя дочь
24.02.2026 в 11:07
Из Бурятии выдворили девять трудовых мигрантов
24.02.2026 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Жительница Бурятии фиктивно прописала в своей квартире пятерых мигрантов
Но обосновались гастарбайтеры в частном доме неподалеку
24.02.2026 в 12:19
«Как отнимут? Это же девочка…»: девочка, которая родилась с огромными пальцами, теперь может ходить
Девочке из Бурятии, родившейся с тремя большими пальцами, сделали операцию

24.02.2026 в 12:06
На Байкале полиция задержала омулевого браконьера
Ущерб за несколько хвостов рыбы оценили в 127 тысяч рублей
24.02.2026 в 11:57
Новогодняя магия потихоньку покидает улицы Улан-Удэ
Специалисты разбирают главную ёлку
24.02.2026 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru