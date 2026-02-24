Из Бурятии выдворили девять трудовых мигрантов

В Бурятии с 9 по 13 февраля сотрудники МВД проверили более 280 мест компактного пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантов. Правоохранители выявили 120 административных правонарушений миграционного законодательства РФ – как иностранцами, так лицами выступающих принимающей и приглашающей стороной, а также предоставляющих им работу.

В отношении 9 иностранцев приняли решения об административном выдворении в форме принудительного перемещения через границу. А на работодателей составили 44 административных протокола за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности. Один из индивидуальных предпринимателей не уведомил о заключении трудовых отношений.

Кроме того, принято 116 решений о наложении штрафов на общую сумму 467 тыс. рублей. Из них три штрафа по 35 тыс. рублей в отношении должностных лиц организаций, выступающих работодателями иностранных граждан.

«Выявлено 2 материала с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции путем оформления фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, а также 7 материалов с признаками фиктивного миграционного учета по 322.3 УК РФ. ОМВД России по Тарбагатайскому району возбуждено уголовное дело за фиктивный регистрационный учет иностранных граждан по статье 322.2 УК РФ», - добавили в МВД по Бурятии.