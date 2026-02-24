Улан-удэнец купил несуществующий прицеп за 40 тысяч рублей

В Улан-Удэ 53-летний житель одного из районов республики стал жертвой обмана при покупке автомобильного прицепа, оставшись и без денег, и без товара.

Мужчина нашёл объявление в соцсети и перешел для дальнейшего общения с продавцом в мессенджер. После оформления фиктивного договора купли-продажи он перевёл ему около 40 тысяч рублей на указанный счёт. Товар он разумеется не получил, а продавец «растворился» вместе с прицепом.

- И ещё один факт мошенничества зарегистрирован в Улан-Удэ. 42-летняя женщина в мессенджере нашла объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Переведя более 7 тысяч рублей за ее покупку, она также лишилась денег. После перевода общение с неизвестным прекратилось, - рассказали в полиции республики.

В Бичурском районе жертвой мошенников стала 44-летняя местная жительница.

- Её несовершеннолетняя дочь, увидев в интернете сообщение о «лотерее», перевела злоумышленникам 15 тысяч рублей, рассчитывая получить выигрыш. После перевода денег связь с организаторами тоже прекратилась. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - добавили в МВД.

