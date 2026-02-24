Дороги на севере Бурятии освобождают от снежных валов

В Бурятии для безопасного и бесперебойного проезда на региональных автодорогах усиленно работают дорожные службы. В Северобайкальском районе – в усиленном режиме.

В «Бурятрегионавтодоре» сообщили, что на прошлой неделе участки трасс Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо очищали от снега и снежных валов с обочин с помощью погрузчиков, а также подсыпали сложные участки противогололедным материалом. Грейдеры работали на дороге Северобайкальск-Даван.

- На трассе Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан специалисты провели выправку щитков дорожных знаков, убрали мусор, очистили обочины от снега, повалили опасные деревья и вырубили кустарник. На автодорогах Гортоповский Мост-Верхние Тальцы-Хоринск и Заиграево-Кижинга-Хоринск велась уборка снежных заносов. Противоналедные мероприятия проведены на 469 км трассы Улан-Удэ-Романовка-Чита, - сообщили в дорожном ведомстве.

О сложных дорожных условиях на региональных дорогах можно сообщить по круглосуточному телефону Ситуационного центра ГКУ «Бурятрегионавтодор» 8(3012) 55-20-55.

Фото: «Бурятрегионавтодор»