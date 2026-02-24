Общество 24.02.2026 в 11:46

«Моего парня уговаривали бросить меня»

Сибирячка, борющаяся с онкологией, честно рассказала, с чем ей пришлось столкнуться
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Моего парня уговаривали бросить меня»
Фото: предоставлено героиней материала
Воспитатель детского сада Кристина уже семь лет борется с папиллярным раком щитовидной железы. Болезнь началась с небольшой температуры и дискомфорта в шее: оказалось, что за этими симптомами скрывается грозное заболевание. Свою историю 34-летняя сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

Первые тревожные симптомы у Кристины проявились в 2018 году после тяжелого развода:

— На фоне стресса начались проблемы со здоровьем. Температура держалась 37,5 на протяжении нескольких недель. Ничего больше — ни кашля, ни простуды. И был дискомфорт в шее. Были опухшие лимфоузлы, — вспоминает Кристина.

УЗИ показало опухоль, врачи отправили наблюдаться у местного эндокринолога.

— Врач назначила мне травы, при этом даже толком не осмотрела меня, хотя были жалобы. Сказала только ждать повторного осмотра в областной больнице, — признается Кристина.

Через полгода Кристина отправились на повторное обследование в Новосибирск. Врачи насторожились, назначили пункцию.

— Я была абсолютно спокойна, даже не думала о плохом. Мне 27 лет, какие могут быть проблемы? Мне отдают заключение, сажусь на лавочку, читаю: «Папиллярный рак щитовидной железы». И все - мир перевернулся, земля ушла из-под ног, — рассказывает КП-Новосибирск Кристина.

После подтверждения диагноза Кристину направили к онкологам.

— 17 декабря 2019 года мне провели первую операцию. Помню, как лежала в палате с трубками. Рядом сидел Роман — на тот момент он был ещё только моим парнем. 17 декабря у него был день рождения. Он сидел рядом, держал меня за руку, а я хриплым голосом после операции говорю: «С днём рождения, любимый».

Через несколько дней врач сообщил Кристине, что потребуется вторая операция:

— Хирург сказал, что опухоль злокачественная и есть метастазы. Нужно полностью удалять щитовидку и лимфоузлы, — вспоминает Кристина.

Перед Новым годом девушку отпустили домой на несколько дней, чтобы она могла побыть с родными перед второй операцией.

— Спасибо Роману, что был рядом. Его многие из окружения уговаривали бросить меня, когда узнали, что у меня рак. Но он никого не слушал. В январе у меня была вторая операция, где мне полностью удалили щитовидную железу, — поделилась девушка.

Потом была очередь на квоту для проведения радиойодтерапии – ее делают либо в Московской области, либо в Красноярске. В мае Кристина полетела в Красноярск на химиотерапию.

— Выглядит это так: закрытая палата, окна не открываются, душ три минуты, вода собирается в отдельный резервуар для утилизации. Дают выпить жидкость с радиоактивным йодом, - вспоминает Кристина. — Было очень плохо, тошнило, вены на руках почернели. Потом приходит врач с дозиметром. Если уровень радиации в норме — выписывают. Меня выписали спустя три дня. Я ходила со справкой, что не опасна, потому что везде звенела из-за радиации. Несколько дней нельзя было спать с мужем в одной кровати, готовить, работать с детьми, так как у процедуры были ограничения.

29 мая, в день рождения Кристины, Роман решил сделать ей предложение. А в декабре пара расписалась ЗАГСе. Шумной свадьбы не устраивали – только в кругу близких.

В 2021 году обследование показало, что произошел рецидив и болезнь вернулась. Снова Кристина поехала в Красноярск, но вторую химиотерапию перенесла намного хуже. Препарат не усваивался — пришлось пить еще раз.

— Я лежала черная вся, молилась, чтобы это быстрее закончилось и болезнь никогда не возвращалась, — рассказывает девушка.

В 2024 году очередное обследование показало образования в шее и в печени. Направили на пункции. В печени в итоге ничего не нашли, в шее пункция злокачественных клеток не дала.

— В апреле снова на обследование, — добавила Кристина.

Сейчас у девушки пожизненная гормональная терапия, постоянные обследования, ей нельзя беременеть.

— Мне нужно время, чтобы восстановить силы. Я стала раздражительной: иногда жалко мужа, что срываюсь на нем. Но он все равно сильно поддерживал меня на всем пути. Когда я приехала с первой химии и сказала, что нельзя спать в одной кровати, он ответил: «Мне плевать, что можно, что нельзя. Я соскучился». Он боится крови, но обрабатывал мне швы после операции. Трясущимися руками, но делал, — признается Кристина.

Проблемы с кожей — врожденный ихтиоз - усилился, доходит до гнойных воспалений. Проблемы по-женски — гормоны дают сбой, частые воспаления. Кристина признается, что прибавила 25 килограммов, из-за чего вес почти достиг отметки 100 кг. Девушке стало некомфортно в таком состоянии, врач выписал препараты для похудения. На них Кристина сбросила уже 15 кг.

— Самое главное — не думать о плохом. Как бы тебе самой плохо ни было, — поделилась Кристина.

Все новости

Жительница Бурятии фиктивно прописала в своей квартире пятерых мигрантов
24.02.2026 в 12:19
«Как отнимут? Это же девочка…»: девочка, которая родилась с огромными пальцами, теперь может ходить
24.02.2026 в 12:06
На Байкале полиция задержала омулевого браконьера
24.02.2026 в 11:57
Новогодняя магия потихоньку покидает улицы Улан-Удэ
24.02.2026 в 11:49
«Моего парня уговаривали бросить меня»
24.02.2026 в 11:46
Житель Бурятии потерял сознание в автобусе
24.02.2026 в 11:40
Дороги на севере Бурятии освобождают от снежных валов
24.02.2026 в 11:32
На трассе в Бурятии иномарка разбилась «в хлам»
24.02.2026 в 11:19
В Бурятии в аварии пострадали неопытная автоледи и ее 3-летняя дочь
24.02.2026 в 11:07
Из Бурятии выдворили девять трудовых мигрантов
24.02.2026 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Жительница Бурятии фиктивно прописала в своей квартире пятерых мигрантов
Но обосновались гастарбайтеры в частном доме неподалеку
24.02.2026 в 12:19
«Как отнимут? Это же девочка…»: девочка, которая родилась с огромными пальцами, теперь может ходить
Девочке из Бурятии, родившейся с тремя большими пальцами, сделали операцию

24.02.2026 в 12:06
На Байкале полиция задержала омулевого браконьера
Ущерб за несколько хвостов рыбы оценили в 127 тысяч рублей
24.02.2026 в 11:57
Новогодняя магия потихоньку покидает улицы Улан-Удэ
Специалисты разбирают главную ёлку
24.02.2026 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru