Общество 24.02.2026 в 11:46
«Моего парня уговаривали бросить меня»
Сибирячка, борющаяся с онкологией, честно рассказала, с чем ей пришлось столкнуться
Текст: КП-Новосибирск
Воспитатель детского сада Кристина уже семь лет борется с папиллярным раком щитовидной железы. Болезнь началась с небольшой температуры и дискомфорта в шее: оказалось, что за этими симптомами скрывается грозное заболевание. Свою историю 34-летняя сибирячка рассказала КП-Новосибирск.
Первые тревожные симптомы у Кристины проявились в 2018 году после тяжелого развода:
— На фоне стресса начались проблемы со здоровьем. Температура держалась 37,5 на протяжении нескольких недель. Ничего больше — ни кашля, ни простуды. И был дискомфорт в шее. Были опухшие лимфоузлы, — вспоминает Кристина.
УЗИ показало опухоль, врачи отправили наблюдаться у местного эндокринолога.
— Врач назначила мне травы, при этом даже толком не осмотрела меня, хотя были жалобы. Сказала только ждать повторного осмотра в областной больнице, — признается Кристина.
Через полгода Кристина отправились на повторное обследование в Новосибирск. Врачи насторожились, назначили пункцию.
— Я была абсолютно спокойна, даже не думала о плохом. Мне 27 лет, какие могут быть проблемы? Мне отдают заключение, сажусь на лавочку, читаю: «Папиллярный рак щитовидной железы». И все - мир перевернулся, земля ушла из-под ног, — рассказывает КП-Новосибирск Кристина.
После подтверждения диагноза Кристину направили к онкологам.
— 17 декабря 2019 года мне провели первую операцию. Помню, как лежала в палате с трубками. Рядом сидел Роман — на тот момент он был ещё только моим парнем. 17 декабря у него был день рождения. Он сидел рядом, держал меня за руку, а я хриплым голосом после операции говорю: «С днём рождения, любимый».
Через несколько дней врач сообщил Кристине, что потребуется вторая операция:
— Хирург сказал, что опухоль злокачественная и есть метастазы. Нужно полностью удалять щитовидку и лимфоузлы, — вспоминает Кристина.
Перед Новым годом девушку отпустили домой на несколько дней, чтобы она могла побыть с родными перед второй операцией.
— Спасибо Роману, что был рядом. Его многие из окружения уговаривали бросить меня, когда узнали, что у меня рак. Но он никого не слушал. В январе у меня была вторая операция, где мне полностью удалили щитовидную железу, — поделилась девушка.
Потом была очередь на квоту для проведения радиойодтерапии – ее делают либо в Московской области, либо в Красноярске. В мае Кристина полетела в Красноярск на химиотерапию.
— Выглядит это так: закрытая палата, окна не открываются, душ три минуты, вода собирается в отдельный резервуар для утилизации. Дают выпить жидкость с радиоактивным йодом, - вспоминает Кристина. — Было очень плохо, тошнило, вены на руках почернели. Потом приходит врач с дозиметром. Если уровень радиации в норме — выписывают. Меня выписали спустя три дня. Я ходила со справкой, что не опасна, потому что везде звенела из-за радиации. Несколько дней нельзя было спать с мужем в одной кровати, готовить, работать с детьми, так как у процедуры были ограничения.
29 мая, в день рождения Кристины, Роман решил сделать ей предложение. А в декабре пара расписалась ЗАГСе. Шумной свадьбы не устраивали – только в кругу близких.
В 2021 году обследование показало, что произошел рецидив и болезнь вернулась. Снова Кристина поехала в Красноярск, но вторую химиотерапию перенесла намного хуже. Препарат не усваивался — пришлось пить еще раз.
— Я лежала черная вся, молилась, чтобы это быстрее закончилось и болезнь никогда не возвращалась, — рассказывает девушка.
В 2024 году очередное обследование показало образования в шее и в печени. Направили на пункции. В печени в итоге ничего не нашли, в шее пункция злокачественных клеток не дала.
— В апреле снова на обследование, — добавила Кристина.
Сейчас у девушки пожизненная гормональная терапия, постоянные обследования, ей нельзя беременеть.
— Мне нужно время, чтобы восстановить силы. Я стала раздражительной: иногда жалко мужа, что срываюсь на нем. Но он все равно сильно поддерживал меня на всем пути. Когда я приехала с первой химии и сказала, что нельзя спать в одной кровати, он ответил: «Мне плевать, что можно, что нельзя. Я соскучился». Он боится крови, но обрабатывал мне швы после операции. Трясущимися руками, но делал, — признается Кристина.
Проблемы с кожей — врожденный ихтиоз - усилился, доходит до гнойных воспалений. Проблемы по-женски — гормоны дают сбой, частые воспаления. Кристина признается, что прибавила 25 килограммов, из-за чего вес почти достиг отметки 100 кг. Девушке стало некомфортно в таком состоянии, врач выписал препараты для похудения. На них Кристина сбросила уже 15 кг.
— Самое главное — не думать о плохом. Как бы тебе самой плохо ни было, — поделилась Кристина.
