24.02.2026 в 11:49
Новогодняя магия потихоньку покидает улицы Улан-Удэ
Специалисты разбирают главную ёлку
Текст: Карина Перова
Новогодняя магия потихоньку покидает улицы столицы Бурятии. Ранее сообщалось, что специалисты приступили к демонтажу ледового городка на площади Советов.
Сегодня специалисты МБУ «Городское лесничество» начали разбирать главную ёлку. К процессу подходят бережно: каждую ветку и деталь каркаса упаковывают и увозят на зимнее хранение в горлесничество.
«Прощаемся с ней не навсегда, а лишь до следующей зимы», - прокомментировали на предприятии.
