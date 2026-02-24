Новогодняя магия потихоньку покидает улицы Улан-Удэ

Новогодняя магия потихоньку покидает улицы столицы Бурятии. Ранее сообщалось, что специалисты приступили к демонтажу ледового городка на площади Советов.

Сегодня специалисты МБУ «Городское лесничество» начали разбирать главную ёлку. К процессу подходят бережно: каждую ветку и деталь каркаса упаковывают и увозят на зимнее хранение в горлесничество.

«Прощаемся с ней не навсегда, а лишь до следующей зимы», - прокомментировали на предприятии.