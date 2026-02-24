На Байкале полиция задержала омулевого браконьера

В Бурятии транспортные полицейские задержали 47-летнего жителя Северобайкальска во время незаконной добычи омуля на Байкале. Ущерб от действий браконьера они оценили в 127 тысяч рублей.

Его заметили сотрудники транспортной полиции совместно с инспектором рыбоохраны во время рейда в акватории Байкала. Мужчина рыбачил удочкой. Дознавателем транспортной полиции возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛО МВД России на транспорте