Общество 24.02.2026 в 12:06
«Как отнимут? Это же девочка…»: девочка, которая родилась с огромными пальцами, теперь может ходить
Девочке из Бурятии, родившейся с тремя большими пальцами, сделали операцию
Текст: КП-Иркутск
Больше года назад в семье Галины родилась четвёртая дочка. Здоровая, долгожданная, прекрасная девочка по имени Ева. Но через минуты после родов врачи заметили: правая ножка малышки необычная. Три пальца на ней были крупнее остальных, словно природа решила сделать их чуть заметнее. Диагноз прозвучал как приговор: парциальный гигантизм конечности. Редкая патология, о которой никто в семье даже не слышал.
При этом у матери девочки - Галины - беременность протекала спокойно, УЗИ не показывали отклонений. А после родов все изменилось... консультации хирургов и ортопедов. Месяцы обследований, поездок, слёз. Врачи предлагали ампутацию пальцев. Семья была в шоке...
Но в этот момент, как луч света в темноте, хирурги из Санкт-Петербурга сказали, что могут сохранить ногу. По плану нужно было уменьшить суставы и скорректировать стопу. Тогда сибиряки встали в очередь на квоту для операции.
Особенность с рождения не сильно мешала Еве наслаждаться жизнью. Она активно играла с сестрами, быстро ползала и вставала у бортиков кровати. Правда, на твердом полу сразу падала и не могла самостоятельно ходить. Еще одной проблемой становится подбор обуви.
- Но главное не размер обуви, а риск для здоровья. Если операцию не провести вовремя, разница в длине и форме ножек приведет к искривлению позвоночника, - говорит Галина.
И тут семье улыбнулась судьба. Появилась квота на операцию. Галина с мужем сразу стали собирать деньги, понимая, что расходы предстоят не маленькие.
- Главное, чтобы дочь могла жить, как все дети: бегать, прыгать, танцевать, - говорит мама.
КП-Иркутск связалась с Галиной и оказалось, что маленькой Еве сделали операцию в октябре 2025 года.
- Все прошло хорошо, сейчас она уже ходит! - поделилась мама девочки в беседе с КП-Иркутск.
Конечно, малышке после операции предстояла реабилитация и восстановление. Сейчас девочка может ходить самостоятельно и без боли. Подбор обуви перестал быть проблемой, а главная мечта Галины - чтобы ее дочь могла бегать, прыгать и танцевать - исполнится.
Фото: личный архив Галины
