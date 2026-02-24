Жительница Бурятии фиктивно прописала в своей квартире пятерых мигрантов

В Бурятии 37-летняя жительница Северобайкальска фиктивно прописала в своей двухкомнатной квартире пятерых мигрантов из Средней Азии. Районный инспектор отдела по вопросам миграции выяснил, что в январе женщина оформила временную регистрацию в МФЦ.

Оказалось, что иностранцы не проживают по указанному адресу. Приезжие обосновались в частном доме неподалеку. Причем были там прописаны и законно трудились у индивидуального предпринимателя по договору разнорабочими.

Горожанка призналась, что знакома с этими гастарбайтерами. Она заявила, что по их просьбе безвозмездно зарегистрировала их в своей квартире на два месяца.

«В отношении ранее не судимой женщины, которая осуществила фиктивную постановку иностранных граждан на учёт по месту пребывания, дознавателем МО МВД России «Северобайкальский» было возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД по Бурятии.