Остекление павильонов в Улан-Удэ встретило жесткий ответ

Инициатива администрации Улан-Удэ по приведению всех торговых павильонов к единому стандарту, предполагающая обязательное остекление передних фасадов до 80%, столкнулась с серьезным противодействием со стороны местного бизнес-сообщества. Часть предпринимателей отказалась от этой инициативы, поскольку расходы на остекление многократно превышают стоимость павильонов. Поддержку предпринимателям оказали аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингиса Матхеева и редакция «Номер один», что привело к заметному сдвигу в решении проблемы.В результате комитет по архитектуре города приступил к переработке скандального «стекольного» постановления № 330.Как мы уже сообщали в материале «Бизнес загоняют в аквариумы», возмущение предпринимателей Улан-Удэ, начавшееся в январе на фоне сильных морозов, наглядно продемонстрировало нерациональность требований чиновников к массовому остеклению павильонов. Оно, призванное, по замыслу администрации, улучшить внешний вид города, привело к двукратному росту расходов на электрообогрев, резкому падению комфорта для продавцов и покупателей, а также нецелесообразным тратам на сами работы, достигающим 500 тыс. рублей за один павильон.Напомним, около половины всех нестационарных торговых объектов в Улан-Удэ с 2025 года остеклили по максимуму, как того требуют чиновники. Что привело к удвоению затрат на электроэнергию, при этом продавцы продолжают мерзнуть. А по стенам льется конденсат, вызывающий почернение стен от грибка. Более того, жаркое сибирское солнце, беспрепятственно проникающее через стекла, приводит к выцветанию товаров и потере их товарного вида.Серьезную озабоченность вызывают и вопросы вандализма. Разбитые стекла оборачиваются для предпринимателей круглыми суммами на ремонт, а сам формат «аквариума» оказывается не продуманным для торговли многими видами товаров, например, субпродуктами животноводства.Торчащие в мясных стеклянных ларьках ноги, языки и кости явно не будут прибавлять живописности городским улицам. Поэтому предпринимателям приходится прибегать к мерам, противоречащим новым требованиям, таким как оклейка стекол баннерами, что, в свою очередь, влечет за собой регулярные штрафы, достигающие 40 тыс. рублей.Стоимость переоборудования павильонов под новые стандарты в разы превышает их первоначальную цену, создавая непреодолимые барьеры для развития бизнеса.- Смотрите, готовый павильон размером 2,5*4 метра на рынке Улан-Удэ сегодня стоит в пределах 150 тыс. рублей, – делится своими наблюдениями один из предпринимателей, занимающийся розничной торговлей. - А чтобы его остеклить по новым требованиям, необходимо сначала заказать проект и защитить в администрации, что обойдется свыше 50 000 рублей. Затем само остекление, а на него еще нужно поставить рольставни – это обязательное условие. В итоге получается, что на переоборудование одного павильона необходимо потратить минимум еще 500 тыс. рублей.Эта астрономическая сумма выглядит еще более абсурдной, учитывая, что, по словам предпринимателей, «стекольщики в Улан-Удэ задрали цены, пользуясь моментом». На фоне общего повышения налогов и других расходов столь радикальное требование к модернизации павильонов становится неподъемным.- То есть наряду с повышением налогов нам фактически создают барьеры, которые мы не можем перейти, – сетует предприниматель. - Думаю, что часть фирм просто закроется.Подобная ситуация ставит под удар не только самих предпринимателей, вложивших немалые средства в свой бизнес, но может привести к сокращению рабочих мест и уменьшению ассортимента товаров на прилавках города. Существующие павильоны, многие из которых были оборудованы и успешно выполняли свою функцию долгие годы, теперь рискуют оказаться либо демонтированными, либо видоизмененными настолько существенно, что стоимость переделки превысит их первоначальную цену в несколько раз.После выхода публикации в «Номер один» уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев поддержал предпринимателей. Как отметил бизнес-омбудсмен, изучение опыта других регионов показало, что требование 80% остекления фасадов не применяется нигде, даже в климатически более благоприятных южных регионах.- По моим данным, постановление города № 330, в связи с предложениями поменять его, сегодня дорабатывается, поскольку некоторые пункты в нем носят весьма спорный характер, и мы посмотрим, что в итоге получится, - сообщил Чингис Матхеев. - Постановление не учитывает многие предложения со стороны предпринимателей.Он считает, что единый стандарт, продвигаемый администрацией, скучен и не вписывается в исторический контекст Улан-Удэ, не давая простора для творческих решений.Важным фактором является также экономическая составляющая. Львиная доля предпринимателей Бурятии сегодня сталкивается с необходимостью снижения расходов из-за растущей налоговой нагрузки и общей неопределенности в развитии малого бизнеса. Внедрение запредельно жестких стандартов в таких условиях является крайне несвоевременным и может привести к росту цен на товары, что ударит по жителям Улан-Удэ.В свете активного диалога между властями и бизнес-сообществом при посредничестве уполномоченного по защите прав предпринимателей комитет по архитектуре города Улан-Удэ признал необходимость пересмотра действующего постановления № 330. Начались работы по внесению изменений, направленных на снижение административных барьеров с учетом реалий сибирского климата и особенностей местного бизнеса.В комитете подтвердили нашему изданию, что идет процессе внесения изменений в действующие положения, касающиеся остекления фасадных частей павильонов. Нововведения направлены на адаптацию к климатическим условиям региона и улучшение криминогенной обстановки в городе.- Да, процент остекления на фасадной части павильонов будет дифференцирован. Так, на магистральных и видовых участках города мы предполагаем оставить 80% остекления. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид.Однако для остальной части города, где расположение павильонов не является столь значимым с точки зрения градостроительного облика, площадь остекления будет сокращена до 50%, - сообщили в администрации.Чиновники признают, что снижение площади остекления поможет снизить предпринимателям теплопотери в холодное время года, что, в свою очередь, скажется на энергоэффективности павильонов и сократит расходы на отопление.Значительная площадь остекления в некоторых отдаленных районах города может стать привлекательной мишенью для хулиганов.- Снижение площади стеклянных поверхностей снизит риск вандализма и порчи имущества, - справедливо отметили в ведомстве.По предварительным данным, на новые, более строгие стандарты перешло лишь около 40% улан-удэнских предпринимателей. Они уже потратили средства на переделку. Другие, кто не спешит, выиграли и могут сэкономить. Это в очередной раз показывает правильность российской традиции тянуть и не бежать впереди паровоза, выполняя глупые приказы сверху. Как говорят сами же чиновники молодым стажерам, никогда не спеши выполнять приказ - его могут отменить, и все сложится само собой.До 26 февраля 2026 года у предпринимателей Бурятии есть возможность направить свои предложения по изменению условий постановления 330 в рамках общественного обсуждения изменений в проект. Предложения необходимо направлять в комитет по архитектуре г. Улан-Удэ.