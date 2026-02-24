В Бурятии поговорили о профилактике школьного буллинга и детских суицидов

Сегодня в Джидинском районе Бурятии проходит семинар-тренинг по профилактике школьного буллинга и детских суицидов. С педагогами работает кризисный психолог из Улан-Удэ Светлана Тоневицкая.

В своей работе специалист использует разнообразные методики для оценки эмоционального состояния как детей, так и взрослых. Особое внимание уделяется тому, как наладить доверительный диалог между детьми и взрослыми, чтобы родители и педагоги могли получать настоящую «обратную связь» и поддерживать своих чад в трудные моменты.

«Уверен, что знания и навыки, полученные нашими педагогами сегодня, станут бесценным вкладом в создание атмосферы поддержки, взаимопонимания и безопасности в каждой школе нашего района», - прокомментировал глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.